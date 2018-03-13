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Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке

13 Марта 2018, 15:56 | Владивосток

На рыбном рынке в центре города будут продавать и готовить свежевыловленные морепродукты и рыбу

 А построить уникальный рыбный рынок, с ресторанами и прогулочной зоной,  готова приморская компания. Рыбная компания специализируется на оптовой торговле морепродуктами и рыбопереработке. Но при создании рынка приморские бизнесмены намерены учитывать опыт других городов и стран, в частности, Сеула и Пусана, где очень развита культура потребления рыбной продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

 «Мы хотим создать уникальный для Дальнего Востока России круглогодичный рыбный рынок, где жители города и туристы смогут как просто купить рыбу, так и отнести ее в один из расположенных здесь же ресторанов, чтобы ее разделали и приготовили, - рассказал генеральный директор Сергей С. – Цены будут доступными для всех покупателей, так как мы будем продавать то, что сами добываем и перерабатываем, то есть посредническое звено будет исключено». Об этом шла речь на Дне корейского инвестора, который прошел на Русском на прошлой неделе.

 Похоже, региональный бизнес все-таки не хочет уступить лакомые куски чужакам. Хотя архитектурный проект японцев был очень хорош!

 Участок под строительство на Набережной Цесаревича планирует выделить мэрия Владивостока – в течение месяца предполагается завершить оформление всех необходимых документов, затем начнется строительство. Открыть рынок предполагается уже через полтора года.

 «Мы можем построить рынок как на собственные средства, так и с привлечением инвесторов, - подчеркнул Сергей С. – В частности, компания «Ханаро» уже заявила о готовности вложить необходимые средства в реализацию данного проекта».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: владивосток  рынок  морепродукты  рыба 



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Комментарии

  • Добрыйдоктор Вампесдец16:40, 13.03.2018#

    Фсмысли "построим"??? На цесаревича же какойто кирпичный сарай уже торчит 6 лет, тоже типарыбныйрынок.

  • 12316:55, 13.03.2018#

    А РЫБА ОТКУДА БУДЕТ НА РЫНКЕ?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:24, 13.03.2018#

    Какой уважаемый ресторан возьмет готовит для вас рыбу которую вы принесете? Мы не европа недай бог траванетесь кто отвечать будет?

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