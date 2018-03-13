Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке

На рыбном рынке в центре города будут продавать и готовить свежевыловленные морепродукты и рыбу

А построить уникальный рыбный рынок, с ресторанами и прогулочной зоной, готова приморская компания. Рыбная компания специализируется на оптовой торговле морепродуктами и рыбопереработке. Но при создании рынка приморские бизнесмены намерены учитывать опыт других городов и стран, в частности, Сеула и Пусана, где очень развита культура потребления рыбной продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы хотим создать уникальный для Дальнего Востока России круглогодичный рыбный рынок, где жители города и туристы смогут как просто купить рыбу, так и отнести ее в один из расположенных здесь же ресторанов, чтобы ее разделали и приготовили, - рассказал генеральный директор Сергей С. – Цены будут доступными для всех покупателей, так как мы будем продавать то, что сами добываем и перерабатываем, то есть посредническое звено будет исключено». Об этом шла речь на Дне корейского инвестора, который прошел на Русском на прошлой неделе.

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Участок под строительство на Набережной Цесаревича планирует выделить мэрия Владивостока – в течение месяца предполагается завершить оформление всех необходимых документов, затем начнется строительство. Открыть рынок предполагается уже через полтора года.

«Мы можем построить рынок как на собственные средства, так и с привлечением инвесторов, - подчеркнул Сергей С. – В частности, компания «Ханаро» уже заявила о готовности вложить необходимые средства в реализацию данного проекта».

Газета "Золотой Рог", Владивосток