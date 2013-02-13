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Новые владельцы FESCO заложили 50% ВКТ и 95,577% ВМТП в ING Bank

13 Февраля 2013, 18:39 | Владивосток

ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) и ООО "М-Порт" (оба входят в Транспортную группу FESCO) заложили в ING Bank N.V принаджлежащие им соответственно 50% уставного капитала ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) и 95,577% ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), говорится в сообщении ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).

Акции были заложены в качестве обеспечения обязательств по погашению всех платежей по операционному кредитному договору, по холдинговому кредитному договору и иным "финансовым документам".

Срок исполнения обязательств по обеим сделкам - 31 декабря 2019 года.

В качестве одного из выгодоприобретателей в обеих сделках фигурирет "Мапл Ридж Лимитед" (Maple Ridge Limited) и Элви Лимитед (Elvy Limited), которые, по некоторым данным, контролируются новым собственником ДВМП - группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова совместно с GHP-Group приобрела 56% ДВМП у "Промышленных инвесторов" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.

"Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании – Зиявудин Магомедов.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: группа "сумма"  fesco  ДВМП 



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Комментарии

  • Псевдоним20:56, 13.02.2013#

    Ну всё. . . . хана ВМТП к 2020. . . .

  • Ваал-Фегор19:48, 14.02.2013#

    экспансия началась. . . идеально заложить активы перевести. . . и обанкротить

  • Псевдоним20:04, 14.02.2013#

    Почти так и будет не сомневайся, а потом ДВМП обьединят с SASCO и ледоколы передадут другой компании.

  • Житель города В23:38, 14.02.2013#

    Рубят концы, готовят к банкротству полюбэ

  • Псевдоним16:36, 16.02.2013#

    если я не ошибаюсь, то это частная собственность!

  • Псевдоним09:41, 18.02.2013#

    Джамики наступают, бабла на Саммите подняли и скупают активы ПК)

  • Псевдоним09:58, 18.02.2013#

    Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше

  • Псевдоним09:58, 18.02.2013#

    Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше

  • Псевдоним09:59, 18.02.2013#

    Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше

  • Псевдоним^00:19, 20.02.2013#

    Скрытая реклама MAERSK-компании?

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