Новые владельцы FESCO заложили 50% ВКТ и 95,577% ВМТП в ING Bank

ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) и ООО "М-Порт" (оба входят в Транспортную группу FESCO) заложили в ING Bank N.V принаджлежащие им соответственно 50% уставного капитала ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) и 95,577% ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), говорится в сообщении ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).

Акции были заложены в качестве обеспечения обязательств по погашению всех платежей по операционному кредитному договору, по холдинговому кредитному договору и иным "финансовым документам".

Срок исполнения обязательств по обеим сделкам - 31 декабря 2019 года.

В качестве одного из выгодоприобретателей в обеих сделках фигурирет "Мапл Ридж Лимитед" (Maple Ridge Limited) и Элви Лимитед (Elvy Limited), которые, по некоторым данным, контролируются новым собственником ДВМП - группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова совместно с GHP-Group приобрела 56% ДВМП у "Промышленных инвесторов" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.

"Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании – Зиявудин Магомедов.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.