Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новые владельцы FESCO заложили 50% ВКТ и 95,577% ВМТП в ING Bank
ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) и ООО "М-Порт" (оба входят в Транспортную группу FESCO) заложили в ING Bank N.V принаджлежащие им соответственно 50% уставного капитала ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) и 95,577% ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), говорится в сообщении ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).
Акции были заложены в качестве обеспечения обязательств по погашению всех платежей по операционному кредитному договору, по холдинговому кредитному договору и иным "финансовым документам".
Срок исполнения обязательств по обеим сделкам - 31 декабря 2019 года.
В качестве одного из выгодоприобретателей в обеих сделках фигурирет "Мапл Ридж Лимитед" (Maple Ridge Limited) и Элви Лимитед (Elvy Limited), которые, по некоторым данным, контролируются новым собственником ДВМП - группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова совместно с GHP-Group приобрела 56% ДВМП у "Промышленных инвесторов" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.
"Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании – Зиявудин Магомедов.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- Приморье обогреют когенерацией
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
Новости раздела
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним09:58, 18.02.2013#
Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше
-
Псевдоним09:58, 18.02.2013#
Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше
-
Псевдоним09:59, 18.02.2013#
Никогда не буду обращатся по перевозкам к FESCO и подневольным. Спекулянты ничего не понимающие ни в бизнесе ни в перевозках. MAERSK-компания которой есть доверие. FESCO-прежнее просило 8000 долларов Магадан-Владивосток. Конкурентов нет. Другие нормальные компании за эту сумму 2 раза могут обогнуть земной шар с вашим контейнером. Ъотя может новый владелец пересмотрит быковские условия и клиенты потянутся. И национальность ни при чем. Быдла во Владивостоке среди славят не меньше
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- В Приморье появится канатная дорога
Ну всё. . . . хана ВМТП к 2020. . . .