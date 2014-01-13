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Москвичам отказали в банкротстве авиакомпании "Владивосток Авиа"
Пятый апелляционный арбитражный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Приморского края, отказавшего ООО "ИФК Эссет Менеджмент" в приеме заявления о банкротстве ОАО "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот".
ООО "ИФК Эссет Менеджмент" (Москва) на 100% принадлежит лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко.", дочерней компании Объединенной авиастроительной корпорации.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, "ИФК Эссет Менеджмент" обратилась в арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "Владивосток Авиа" в связи с наличием неисполненной более трех месяцев задолженности в размере $6,485 млн, подтвержденной решением арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2013 года. 7 ноября Арбитражный суд оставил заявление без движения в связи с нарушением, а 20 ноября вернул заявление. После отказа "ИФК Эссет Менеджмент" обратилось с жалобой в Пятый апелляционный арбитражный суд.
Напомним, что 14 января Арбитражный суд Приморского края рассмотрит обоснованность заявления приморского ООО "Аэро-Груз", владеющего блокпакетом акций АО "Владивосток Авиа", о банкротстве авиакомпании.
"Аэро-Груз" специализируется на организации грузовых перевозок, базируется во владивостокском аэропорту "Кневичи".
Основными владельцами "Владивосток Авиа" являются ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ) (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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