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Во Владивостоке оборонный завод "Варяг" проведет допэмиссию на 59,4 млн рублей
Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам (СФР) в ДФО (Владивосток) 27 декабря 2013 года зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "Варяг" в объеме 2,7 млн штук номиналом 1 рубль каждая.
Решение о проведении допэмиссии было принято на годовом собрании 14 июня 2013 года. Цена размещения - 22 рубля за одну акцию.
При этом приобретателем 2 млн 181,819 тыс. размещаемых дополнительных акций (80,8% от общего объема допэмиссии) является РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В настоящее время уставный капитал АО составляет 104 млн 806 тыс. 600 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал увеличится в 1,6 раза - до 164 млн 206,600 тыс. рублей.
ОАО "Варяг" специализируется на производстве комплексных систем управления движением и защиты пароэнергетики для военных кораблей третьего и четвертого поколений. Завод также является единственным предприятием в России по производству электрогидравлических агрегатов.
Гендиректору Евгению ЛЕОНОВУ принадлежит 1,63% акций, его супруге Галине ЛЕОНОВОЙ - 30,19%, детям Наталье и Александру (занимает должность заместителя гендиректора по развитию и маркетингу) 20% и 19,9%, соответственно; заместителю гендиректора Олегу ВИТКОВСКОМУ - 7,33%.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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