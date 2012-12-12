www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Из Владивостока в Москву можно будет летать еще одной авикомпанией

12 Декабря 2012, 16:03 | Владивосток

Авиакомпания "ЮТэйр" может начать выполнение ежедневных рейсов Москва-Владивосток-Москва начиная с марта 2013 года, сообщил в ходе интернет-конференции генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

В настоящее время ежедневные полеты на этом направлении выполняют "Аэрофлот" и "Трансаэро".

По словам гендиректора МАВ, первый запрос от "ЮТэйр" на начало выполнения нового рейса поступил осенью 2011 года.

Авиакомпания планировала открыть ежедневные рейсы из аэропорта Внуково во Владивосток с июня 2012 года.

"По нашей информации, для выполнения полетов по этому маршруту перевозчик планировал приобретение воздушных судов типа Boeing-767. Приобретение воздушных судов и их запуск в эксплуатацию достаточно непростой и продолжительный процесс, который потребовал от авиакомпании переноса сроков начала полетов во Владивосток. Насколько нам известно, первые Boeing-767 у авиакомпании появились в августе 2012 года. Но открытие рейсов, которое планировалось уже на ноябрь, снова было отложено, так как зимний период с точки зрения развития бизнеса менее привлекателен для перевозчиков. В настоящий момент открытие рейсов планируется на март 2013 года", - пояснил Максим Четвериков.

По его словам, аэропорт Владивостока заинтересован в привлечении авиакомпании "ЮТэйр".

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: ЮТэйр  аэропорты  авиакомпании 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru