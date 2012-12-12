Из Владивостока в Москву можно будет летать еще одной авикомпанией

Авиакомпания "ЮТэйр" может начать выполнение ежедневных рейсов Москва-Владивосток-Москва начиная с марта 2013 года, сообщил в ходе интернет-конференции генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

В настоящее время ежедневные полеты на этом направлении выполняют "Аэрофлот" и "Трансаэро".

По словам гендиректора МАВ, первый запрос от "ЮТэйр" на начало выполнения нового рейса поступил осенью 2011 года.

Авиакомпания планировала открыть ежедневные рейсы из аэропорта Внуково во Владивосток с июня 2012 года.

"По нашей информации, для выполнения полетов по этому маршруту перевозчик планировал приобретение воздушных судов типа Boeing-767. Приобретение воздушных судов и их запуск в эксплуатацию достаточно непростой и продолжительный процесс, который потребовал от авиакомпании переноса сроков начала полетов во Владивосток. Насколько нам известно, первые Boeing-767 у авиакомпании появились в августе 2012 года. Но открытие рейсов, которое планировалось уже на ноябрь, снова было отложено, так как зимний период с точки зрения развития бизнеса менее привлекателен для перевозчиков. В настоящий момент открытие рейсов планируется на март 2013 года", - пояснил Максим Четвериков.

По его словам, аэропорт Владивостока заинтересован в привлечении авиакомпании "ЮТэйр".

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.