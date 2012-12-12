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Директор владивостокского филиала "Защита-Находка" исчез из офиса за пять минут до прихода судебных приставов
Судебные приставы 11 декабря изъяли у страховой компании «Защита-Находка» оргтехнику для обеспечения выплаты на сумму 2,5 млн рублей одному из клиентов компании, у которого угнали джип.
Сотрудники компании уверены, что руководство заранее знало о визите судебных приставов.
«Буквально минут за пять до прихода судебных приставов директор Владивостокского филиала компании Дмитрий ГРЕКОВ оделся и вышел. А когда ему позвонили и сообщили, что его требуют в офис, он предложил обращаться в центральный офис в Находку», — рассказал «ЗР» один из сотрудников компании, попросивший не указывать его имя.
Сотрудники отмечают и другое любопытное совпадение. По их словам, приставы пришли как раз в то время, когда в офисе ждали визита представителей самарской страховой компании «Компаньон», которая ведет переговоры о приобретении компании «Защита-Находка».
Судебные приставы изъяли оргтехнику — компьютеры, принтеры, копировальные аппараты. Без рабочих инструментов остались специалисты по ОСАГО и КАСКО. Впрочем, приставы не стали открывать закрытые кабинеты, не тронули оборудование главного бухгалтера. Ничего не тронули и в кассе.
В коллективе ходят слухи, что у компании арестованы счета. Во всяком случае, заработную плату за ноябрь работники еще не получили. Задержки по страховым выплатам клиентам начались еще 4-5 месяцев назад. Коллектив пока не знает что делать.
«Руководители обещают, что можно будет устроиться в обновленную компанию. Но подчеркивают, что для этого нужно написать заявление об увольнении по собственному желанию, а потом еще одно — о приеме на работу. Но люди опасаются, что это всего лишь уловка руководства, чтобы не производить выплаты, полагающиеся по закону в случае сокращения штатов», — рассказал «ЗР» один из сотрудников компании.
Как уже сообщал «ЗР» акционеры компании «Защита-Находка» решили ее продать. Сейчас идут переговоры с компанией «Компаньон». Ее представители в эти дни находятся во Владивостоке для завершения сделки.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог», Владивосток.
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