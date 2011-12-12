Компании-строители объектов саммита АТЭС-2012 оштрафованы за нарушение прав иностранных рабочих

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Гострудинспекцией в Приморском крае оштрафованы на 33 тыс. рублей компании, задействованные на объектах саммита АТЭС-2012, за нарушение прав иностранных работников. Особо отличившийся генеральный директор дисквалифицирован сроком на 1 год.

В ноябре государственными инспекторами труда в Приморском крае проведены проверки в ряде организаций, занятых на строительстве объектов саммита АТЭС-2012, использующих труд иностранных работников, в ходе которых выявлены следующие нарушения норм трудового законодательства, допущенные работодателями предприятий.

В ходе проверки ООО «Экологический внедренческий производственный ремонтно-строительный Центр» (Владивосток), в котором трудится 210 иностранных работников, выявлены нарушения: в трудовых договорах работников не указан размер районного коэффициента; не разработано положение о работе вахтовым методом – локальный нормативный акт; не составлен график работы на вахте; не введена должность специалиста по охране труда и т. д. Работодателю выдано соответствующее предписание с указанными сроками устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено юридическое лицо, штраф составил 30 тысяч рублей.

Проверка, проводимая совместно с природоохранной межрайонной прокуратурой, в ООО «Трива» (174 иностранных работника) выявила ряд нарушений: работники предприятия не ознакомлены с картой аттестации рабочих мест по условиям труда (станочника распиловщика), заработная плата за октябрь выплачена 1 раз в месяц; проходы к циркулярным, бревнопильным станкам захламлены сырьем и отходами, местная вытяжная вентиляция для отвода пыли на рабочих местах отсутствует, что может привести к несчастным случаям с работниками. К административной ответственности привлечен генеральный директор компании, сумма штрафа 3 тысячи рублей.

По протоколу, направленному госинспектором труда в мировой суд с целью рассмотрения вопроса о привлечении гендиректора ООО «Герус-Строй» к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.5.27 КоАП РФ, в ноябре 2011 года мировым судьей судебного участка № 25 г. Владивостока вынесено Постановление в отношении генерального директора ООО «Герус-Строй» (все работники иностранцы), который признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 5,27 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде дисквалификации сроком на 1 год за нарушение срока выплаты зарплаты, сообщает Гострудинспекция в Приморском крае.