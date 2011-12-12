Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компании-строители объектов саммита АТЭС-2012 оштрафованы за нарушение прав иностранных рабочих
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Гострудинспекцией в Приморском крае оштрафованы на 33 тыс. рублей компании, задействованные на объектах саммита АТЭС-2012, за нарушение прав иностранных работников. Особо отличившийся генеральный директор дисквалифицирован сроком на 1 год.
В ноябре государственными инспекторами труда в Приморском крае проведены проверки в ряде организаций, занятых на строительстве объектов саммита АТЭС-2012, использующих труд иностранных работников, в ходе которых выявлены следующие нарушения норм трудового законодательства, допущенные работодателями предприятий.
В ходе проверки ООО «Экологический внедренческий производственный ремонтно-строительный Центр» (Владивосток), в котором трудится 210 иностранных работников, выявлены нарушения: в трудовых договорах работников не указан размер районного коэффициента; не разработано положение о работе вахтовым методом – локальный нормативный акт; не составлен график работы на вахте; не введена должность специалиста по охране труда и т. д. Работодателю выдано соответствующее предписание с указанными сроками устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено юридическое лицо, штраф составил 30 тысяч рублей.
Проверка, проводимая совместно с природоохранной межрайонной прокуратурой, в ООО «Трива» (174 иностранных работника) выявила ряд нарушений: работники предприятия не ознакомлены с картой аттестации рабочих мест по условиям труда (станочника распиловщика), заработная плата за октябрь выплачена 1 раз в месяц; проходы к циркулярным, бревнопильным станкам захламлены сырьем и отходами, местная вытяжная вентиляция для отвода пыли на рабочих местах отсутствует, что может привести к несчастным случаям с работниками. К административной ответственности привлечен генеральный директор компании, сумма штрафа 3 тысячи рублей.
По протоколу, направленному госинспектором труда в мировой суд с целью рассмотрения вопроса о привлечении гендиректора ООО «Герус-Строй» к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.5.27 КоАП РФ, в ноябре 2011 года мировым судьей судебного участка № 25 г. Владивостока вынесено Постановление в отношении генерального директора ООО «Герус-Строй» (все работники иностранцы), который признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 5,27 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде дисквалификации сроком на 1 год за нарушение срока выплаты зарплаты, сообщает Гострудинспекция в Приморском крае.
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье