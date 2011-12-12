Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Международный аэропорт Владивосток приглашает новых авиаперевозчиков
Минтранс России принял решение о снятии ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивосток, включая полеты по пятой «свободе воздуха» между Владивостоком и аэропортами на территории третьих стран. Полное снятие ограничений на полеты или доступ иностранного авиаперевозчика в иностранный аэропорт по упрощенным процедурам согласования на языке международного воздушного права звучит как режим «открытого неба».
Ранее иностранные авиакомпании могли летать в Россию, и в том числе во Владивосток, только в рамках существующих межправительственных соглашений, промежуточные посадки могли осуществляться только для дозаправки. «Открытое небо» дает возможность иностранным перевозчикам совершать посадки и в коммерческих целях – высаживать и брать на борт пассажиров, выгружать и загружать грузы.
«Снятие ограничений на полеты иностранных авиакомпаний во Владивосток – это первый шаг в реализации проекта «Открытое небо», – прокомментировал это событие генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ. – В настоящий момент в Правительстве РФ обсуждается реализация проекта, представленного ОАО «МАВ», в полном объеме – с получением полной «свободы воздуха». В целом это очень масштабная и длительная работа. На данном этапе Минтранс выразил готовность без ограничений подтверждать полеты во Владивосток иностранных авиакомпаний, то есть третью и четвертую «свободы воздуха». Что касается пятой «свободы», предусматривающей коммерческие посадки воздушных судов иностранных авиакомпаний во Владивостоке, то здесь еще предстоит значительная работа как со стороны ОАО «МАВ», так и на уровне авиационных властей задействованных стран».
Как сообщила руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия ЗАБАВА, ранее активному привлечению во Владивосток иностранных перевозчиков препятствовали ограничения межправительственных соглашений и ряд других факторов, суммировав которые, специалисты пришли к мнению, что создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие международных маршрутов, возможно только при условии снятия существующих ограничений. В феврале 2011 года был подготовлен соответствующий проект и направлен на рассмотрение председателю совета директоров ОАО «МАВ».
Таким образом, принятое Минтрансом решение ожидаемо, и за ним последовала конкретная работа по привлечению в аэропорт Владивосток новых авиаперевозчиков. Соответствующие предложения уже направлены авиакомпаниям Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Узбекистана, Тайваня и других стран. Первый эффект от принятых Минтрансом решений в МАВ ожидают уже летом 2012 года.
Новости тематики
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке