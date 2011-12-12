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Международный аэропорт Владивосток приглашает новых авиаперевозчиков

12 Декабря 2011, 15:43 | Владивосток

Минтранс России принял решение о снятии ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивосток, включая полеты по пятой «свободе воздуха» между Владивостоком и аэропортами на территории третьих стран. Полное снятие ограничений на полеты или доступ иностранного авиаперевозчика в иностранный аэропорт по упрощенным процедурам согласования на языке международного воздушного права звучит как режим «открытого неба».

Ранее иностранные авиакомпании могли летать в Россию, и в том числе во Владивосток, только в рамках существующих межправительственных соглашений, промежуточные посадки могли осуществляться только для дозаправки. «Открытое небо» дает возможность иностранным перевозчикам совершать посадки и в коммерческих целях – высаживать и брать на борт пассажиров, выгружать и загружать грузы.

«Снятие ограничений на полеты иностранных авиакомпаний во Владивосток – это первый шаг в реализации проекта «Открытое небо», – прокомментировал это событие генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ. – В настоящий момент в Правительстве РФ обсуждается реализация проекта, представленного ОАО «МАВ», в полном объеме – с получением полной «свободы воздуха». В целом это очень масштабная и длительная работа. На данном этапе Минтранс выразил готовность без ограничений подтверждать полеты во Владивосток иностранных авиакомпаний, то есть третью и четвертую «свободы воздуха». Что касается пятой «свободы», предусматривающей коммерческие посадки воздушных судов иностранных авиакомпаний во Владивостоке, то здесь еще предстоит значительная работа как со стороны ОАО «МАВ», так и на уровне авиационных властей задействованных стран».

Как сообщила руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия ЗАБАВА, ранее активному привлечению во Владивосток иностранных перевозчиков препятствовали ограничения межправительственных соглашений и ряд других факторов, суммировав которые, специалисты пришли к мнению, что создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие международных маршрутов, возможно только при условии снятия существующих ограничений. В феврале 2011 года был подготовлен соответствующий проект и направлен на рассмотрение председателю совета директоров ОАО «МАВ».

Таким образом, принятое Минтрансом решение ожидаемо, и за ним последовала конкретная работа по привлечению в аэропорт Владивосток новых авиаперевозчиков. Соответствующие предложения уже направлены авиакомпаниям Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Узбекистана, Тайваня и других стран. Первый эффект от принятых Минтрансом решений в МАВ ожидают уже летом 2012 года.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По материалам информагентств
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