«Бизнес-Диалоги» прошли на Русском

58-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа было выездным и прошло на острове Русском.

Ректор федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и другие руководители новых направлений ДВФУ познакомили бизнесменов с новым кампусом, начиная с учебных корпусов и заканчивая общежитиями для студентов. Особый интерес вызвала презентация президентского номера. А прогулка по набережной, с которой можно любоваться и парками острова, и видом на мост через пролив Босфор Восточный, убедила представителей приморского бизнеса в уникальности созданного на острове. Как заявила Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги», пришла вера, что ДВФУ может стать интеллектуальной базой всего региона и в первую очередь должен быть нацелен на инновационное развитие Дальневосточного округа.

Кстати, Бизнес-клуб «Диалоги» получил предложение от ректора ДВФУ сделать площадкой для будущих заседаний клуба один из четырех современных конференц-залов в стенах нового кампуса университета на острове Русском.

«Дальневосточный капитал» .