Мост через Золотой Рог уже застрахован

Ответственность "Тихоокеанской мостостроительной компании" при строительстве моста через бухту Золотой Рог на 1,5 млрд руб. застраховал филиал СК "Ростра".

По условиям договора, заключенного на 3 года, страховщик должен возместить убытки, причиненные ТМК, выгодоприобретателю, которым является департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края, понесенные при исполнении госконтракта на строительство моста.

Ольга Добролюбова, "Золотой Рог".