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"Дальморепродукт" за 9 месяцев 2014 года сократил прибыль почти вдвое
12 Ноября 2014, 15:48 | Владивосток
Рыбодобывающая компания недобрала уловов
ОАО "Холдинговая компания "Дальморепродукт" (Владивосток) по итогам 9 меясцев 2014 года сократило чистую прибыль на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 113,962 млн рублей.
Выручка предприятия сократилась на 6%, до 2 млрд 389,032 млн рублей.
Кредиторская задолженность АО за 9 месяцев сократилась с 853,065 млн рублей до 538,155 млн рублей на 30 сентября.
Контролирующим акционером ХК "Дальморепродукт" является сингапурская компания DVS-R Pte.Ltd, которой принадлежит 72,67% акций. В свою очередь DVS-R Pte.Ltd контролирует бывший гендиректор ДМП Дмитрий ДРЕМЛЮГА.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
Автор: Ольга Добролюбова
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