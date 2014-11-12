"Дальморепродукт" за 9 месяцев 2014 года сократил прибыль почти вдвое

Рыбодобывающая компания недобрала уловов

ОАО "Холдинговая компания "Дальморепродукт" (Владивосток) по итогам 9 меясцев 2014 года сократило чистую прибыль на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 113,962 млн рублей.

Выручка предприятия сократилась на 6%, до 2 млрд 389,032 млн рублей.

Кредиторская задолженность АО за 9 месяцев сократилась с 853,065 млн рублей до 538,155 млн рублей на 30 сентября.

Контролирующим акционером ХК "Дальморепродукт" является сингапурская компания DVS-R Pte.Ltd, которой принадлежит 72,67% акций. В свою очередь DVS-R Pte.Ltd контролирует бывший гендиректор ДМП Дмитрий ДРЕМЛЮГА.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток