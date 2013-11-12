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Примсоцбанк открыл кредитную линию на 30 млн рублей "Далькомхолоду"
Кредит привлечен с целью пополнения оборотных средств и текущих платежей.
По условиям договора, заключенного в июле 2013 года сроком до конца 2013 года, проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно из расчета 13% годовых.
Ранее, в 2012 году Примсоцбанк открывал "Далькомхолоду" кредитную линию на 20 млн рублей.
ОАО "Дальневосточный коммерческий холодильник" ("Далькомхолод") оказывает услуги по хранению рыбопродукции и других продовольственных товаров. Компания имеет холодильные емкости для одновременного хранения продуктов питания до 22 тыс. тонн, две ветки подъездных путей для одновременной погрузки 10 вагонов, причальную стенку длиной 200 метров для постановки судов с грузоподъемностью до 6 тыс. тонн.
51% акций "Далькомхолода" принадлежит компании "СТАРАКВА С.А." (Панама), 21,5% - ООО "Акваинвест", 21% - ООО "Аква-Ресурсы" (оба - Владивосток).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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