"Владивосток-СПГ" пройдет целых три экспертизы

Выполнение «Газпромом» Восточной газовой программы идет четко по графику. Об итогах реализации Восточной газовой программы шел обстоятельный разговор на встрече руководителей ОАО «Газпром» с экспертами и журналистами ведущих региональных СМИ Дальнего Востока и Восточной Сибири, состоявшейся в конце октября в Москве.

Сырьевая база внушает

В целом исполнение Восточной газовой программы идет в соответствии с планом, но некоторую обеспокоенность вызывает неготовность региональных потребителей к приему газа.

Газпром располагает огромной сырьевой базой газа в восточных регионах России. Первоочередными для освоения выбраны месторождения Сахалинского шельфа и Якутии. По официальной оценке, начальные суммарные ресурсы газа суши Востока России оцениваются в 52,4 трлн куб. м, шельфа – 14,9 трлн.

«Запасы и ресурсы Востока России позволяют организовать здесь новые крупные центры газодобычи, обеспечивающие на длительный срок как внутренние потребности восточных регионов России, так и экспортные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил Всеволод ЧЕРЕПАНОВ, член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти.

Главным документом для развития газовой отрасли является Восточная газовая программа. Ею определено создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке нескольких центров газодобычи, единой транспортной системы газа, газоперерабатывающих и газохимических производств, включая мощности по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ).

Регионы не готовы к приему газа

Выстраивая стратегию работы на востоке страны, «Газпром» руководствуется базовым принципом первоочередной газификации российских потребителей, подчеркнул Анатолий ЕРКУЛОВ, заместитель генерального директора

ООО «Газпром межрегионгаз». «Эта работа направлена на достижение максимального экономически оправданного уровня газификации РФ», - отметил он. Сегодня уровень газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока не превышает 7%, тогда как в целом по России он составляет 64,4%.

Два года назад «Газпром» взял на себя разработку схем газификации субъектов федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока, сосредоточившись на газификации прежде всего тех субъектов, где топливный баланс строится на привозном топливе, подчеркнул член Правления, начальник Департамента по работе с органами власти РФ Владимир МАРКОВ. Только в газификацию Приморского края «Газпром» инвестировал уже 9 млрд рублей. А мог бы и больше. Сегодня ряд крупных инвесторов не могут определиться, сколько именно им нужно газа, из-за чего «Газпром» вынужден был приостановить проектирование двух крупных газопроводов-отводов.

«Владивосток-СПГ» вызывает интерес

На московской пресс-конференции был дан однозначный ответ на вопрос о строительстве завода сжиженного природного газа на полуострове Ломоносова Хасанского района Приморского края. «Проведенная накануне во Владивостоке презентация проекта «Владивосток-СПГ» продемонстрировала высокий уровень заинтересованности японских партнеров, - сказал Владимир Марков. - Надеюсь, в ближайшее время нам удастся перевести переговоры по данному проекту в плоскость юридически обязывающих документов по сбыту СПГ».

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента по управлению проектами Алексей СЕРЕБРЯКОВ, завершен важный этап подготовки проекта завода СПГ – сделано обоснование инвестиций, началась непосредственно проектная стадия работ. Ее планируется завершить летом 2014 года. Далее проектная документация будет направлена на специальную верификацию с привлечением сертификационных мировых обществ, после чего ожидается выбор подрядчиков рабочего проектирования, поставки оборудования и строительства. К осени 2014 года также планируется получить заключение экологической экспертизы, а в декабре – Главгосэкспертизы России. Проектом предусматривается строительство двух технологических линий завода мощностью по 5 млн тонн СПГ каждая, с возможностью строительства в перспективе третьей очереди. Первую линию планируется построить до декабря 2018 года, вторую – до ноября 2020 года. Для каждой технологической линии завода СПГ потребуется около 7,5 млрд газа, и этот газ есть.

При обсуждении СПГ-проекта не обошлось без вопросов, касающихся его размещения поблизости от побережья и национального парка «Земля леопарда». «При выборе места для завода СПГ большое внимание уделялось безопасности эксплуатации и судоходства, а также минимизации экологических рисков, - заверил Алексей Серебряков. - Площадка на полуострове Ломоносова как нельзя лучше подходит для строительства подобного завода и не затрагивает ни одной особо охраняемой природной территории. Прилегающие акватории имеют глубины более 18 метров, что позволяет подводить туда танкеры достаточной грузовместимости. Судовой ход у этой площадки является незамерзающим, а бухта защищена от ветров западных и северных румбов. Плюс интенсивность движения судов в этом месте незначительная и отсутствуют районы, запретные для судоходства».

Стоит отметить важный положительный фактор размещения на депрессивной территории Приморского края такого крупного производства, как завод СПГ, - это налоги, которые получит Хасанский район. Они, по оценке представителей «Газпрома», как минимум в три раза превысят текущие налоговые отчисления, что, безусловно, благоприятно скажется на социальной сфере района.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.