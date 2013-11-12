Центру Владивостока грозит взрыв. Архитектурный

На градостроительном совете в администрации столицы Приморского края были озвучены проекты, реализация которых буквально перекроит центр города.

Все четыре вопроса, вынесенные на очередное заседание градостроительного совета Владивостока, касались развития центра города. Вероятно, потому что он остается наиболее приоритетной для инвесторов и строителей городской территорией. А их повышенное внимание – это гарантия, что здесь предстоит ускоренный рост.

Беспрецедентность состоявшемуся градосовету придало рассмотрение концепции «Комплексного решения развития территории морского порта и прибрежной территории». Ее по заказу ООО «Инком ДВ» выполнила столичная проектная организация ООО «ABD architects». Существенными преобразованиями в рамках этого проекта должны быть затронуты 19,14 га в центре города.

Работа и отдых спорят за берег

Главная цель преобразований – повышение эффективности использования территории. Руководитель ABD architects Борис ЛЕВЯНТ, прежде всего, отметил, что одна из основных проблем, которую проектом предполагается решить, – это сделать открытым для горожан большой участок берега бухты Золотой Рог – в районе 1 и 2 причалов, где сейчас швартуются «принцессы», и бывшего Владивостокского СРЗ. Другие проблемы, которые также предлагается решить этой концепцией, – это «дооформление» центральной площади, улучшение условий работы транспортного узла, включающего морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, и пр.

В рамках проекта предлагается построить новый терминал морского вокзала с общей площадью помещений около 23 тыс. кв. метров, а существующее здание перепрофилировать под торгово-ресторанный центр, перекрыть сверху железнодорожные пути в районе платформ электричек, построить автопарковку на 400 мест (а вообще, их количество должно здесь быть доведено до 2000), автобусную стоянку на 60 единиц, которая необходима для экскурсионного обслуживания пассажиров круизных лайнеров, оформить набережную. На месте бывшего Владивостокского СРЗ возможно строительство нескольких жилых домов, а рядом – стоянки маломерного флота на 160 единиц. Это должно позволить создать здесь, на ставшей частной территории бывшего завода, небольшой элитный жилой район.

По проекту на этой территории необходимо хорошее развитие новых пешеходных зон, озеленение, сохранение существующих здесь нескольких памятников истории и архитектуры. Строительство объектов должно быть не выше 18 метров, чтобы не нарушать гармонию панорамы берега с моря. С другой стороны, по-прежнему должны остаться видовые «прострелы» на бухту с ул. Алеутской и пр. мест.

Объемы строительных работ и финансирования предполагаются большими и должны осуществляться в несколько очередей. Есть надежда, что проект сможет получить поддержку федерального бюджета.

Как отметил вице-губернатор Владимир БАЛАН, в целом проект интересен, хотя есть очень много спорных моментов. Особенно настораживает то, что он «нагружает центр города». А надо наоборот – разгружать.

Железной дороге рекомендуют крышу

Градосовет признал, что компания-проектировщик, занимавшаяся берегом в Санкт-Петербурге и Сочи, в целом предложила очень хороший набор идей по развитию рассматриваемой территории. Но к концепции были высказаны и существенные замечания. Например, про спорность строительства на берегу, у самой железной дороги, где день и ночь грохочут составы, жилых зданий, а также о том, что стоянка для яхт и катеров уместнее не в Золотом Роге, где маломерный флот резко снизит безопасность движения судов, а в бухте Федорова – за 500 метров - или же на о. Русском, где есть немало очень удобных мест для этого. К тому же в Золотом Роге, из-за больших глубин, одно только строительство мола для стоянки будет поистине золотым. По перекрытию железной дороги (если она на то согласится), было отмечено, что идея не нова, и если перекрывать, так перекрывать от Белого дома до Казанского моста. Это позволит получить городу очень серьезные площади под различные цели. Поскольку растут автопотоки, важно модернизировать автомобильные связи этой территории, особенно транзитную через эту территорию портовую дорогу.

Пожалуй, наиболее ценным для дальнейшей работы авторов над концепцией этой территории было замечание профессора ДВФУ Валентина АНИКЕЕВА. Он сказал, что, пожалуй, не стоит здесь добиваться особого выхода горожан к морю – оно в этом месте не того качества, чтобы им любоваться вблизи, – мазут, мусор. И в условиях работы ВМТП береговая полоса требует сохранения статуса закрытой производственной территории. Обслуживание «принцесс» - не каждый день, а причалы должны работать постоянно. И вообще работа порта, который дает большие деньги в бюджет, здесь важнее, чем место для прогулок. По его мнению, сомнителен и перенос морвокзала в новый терминал: при приеме двух «принцесс» его расположение оказывается более удобным для пассажиров. Опять же, жаль, что исчезла былая возможность удобного выхода пассажиров с круизных судов на верхнюю площадку вокзала и теперь им приходится сходить по трапу.

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК высказал мнение, что этой работой город получил градостроительный проект высокого уровня, с которым «можно идти в правительство». Ее надо учесть и в новом генплане города. Оценивая высокий профессиональный уровень и заказчика, и проектировщика, он высказал им пожелание, чтобы работа над проектом была ими продолжена.

Подводя черту под этим обсуждением, глава города Игорь ПУШКАРЕВ сказал, что очень важно, чтобы в нем была хорошая коммерческая составляющая. Без нее он окажется немыслим, даже мертвым. По его мнению, хорошо, что отсюда ушел судоремонт. Теперь появилась возможность осуществить здесь такие коренные преобразования, за которые нашему поколению смогут сказать свое «спасибо» и через 100-200 лет. При этом должен развиваться торговый порт, перед которым стоит задача выйти на мощность грузооборота 30 млн тонн в год. И надо эффективно принимать и круизные суда, поскольку перед краем стоит задача в перспективе выйти на обслуживание 10 млн туристов в год.

Скромный выставочный центр

На перекрестке ул. Бестужева и Захарова сейчас находится недостроенный самовольный объект, на месте которого фирма «Приморье-Натали» собирается построить небольшой выставочный центр. Проект, предложенный ЗАО «ВладНИИпроект», уже рассматривался градосоветом, но получил замечания – снизить этажность, ввиду близости к жилому дому, и сделать въезд во внутреннюю парковку не затрудняющим автодвижение по сопредельным улицам.

Эти замечания были устранены. Объект, потеряв два этажа, получился скромным по размерам – 796 кв. метров помещений. Внутренняя парковка всего на 12 машин. Однако за счет определенных приемов здание на эскизах по-прежнему смотрится большим. Поэтому было предложено устранить дробление фасада цветом, сделав его светлым и убрать решетку, которая «увеличивает» этажность. Положительно было оценено озеленение кровли.

В целом было резюмировано, что препятствий для строительства этого выставочного центра нет, даже если он будет менять профиль, например, на торговлю. Оно вписывается во все нормы, и препятствий для отказа в разрешении на строительство нет. Однако проблемы могут возникнуть, как только оно начнется. Против него могут выступить жители, как это уже было прежде. Кстати, это подтвердила одна из присутствовавших жительниц этого района, отметившая, что идеалом для этой точки города была прежняя одноэтажная рюмочная, которая пользовалась у населения повышенной популярностью. Что же касается закона, то он при реализации проекта выставочного центра будет на стороне застройщика.

ГУМ и высотка на сопке

Градосовет, проработав более пяти часов, подробно рассмотрел еще две серьезные работы проектировщиков – о реконструкции исторической части и строительстве нового объема Владивостокского (Большого) ГУМа и о строительстве высотного здания на Орлиной сопке в районе Некрасовского переулка,17. Обсуждение этих значимых для города объектов было интересным, и «ЗР» в ближайших номерах осветит и эти темы.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.