В Приморском крае определены пять претендентов на игровую зону

Власти Приморского края отобрали концепции потенциальных инвесторов для участия в создании в регионе интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ), одной из четырех специальных зон в РФ, где будут легализованы азартные игры, и единственной, имеющей прямой доступ к азиатскому рынку.

В материалах ОАО «Наш дом - Приморье» (компания-заказчик приморской игорной зоны, 100% акций принадлежат Приморью) говорится, что по итогам проведенного «запроса на концепции» по созданию в ИРЗ сети интегрированных курортов отобраны 5 претендентов. Всего было получено 6 заявок, одна из них (ИП Лушников В.В.) не была допущена к рассмотрению из-за несоблюдения ряда условий.

Остальные 5 заявок - от ООО «Роял Тайм», «Даймонд форчун Холдингз Лимитед», ООО «Концепт», Global Gaming Asset LP и Naga Ltd. - допущены к рассмотрению.

В настоящее время комитет ИРЗ приступил к рассмотрению 5 отобранных концепций.

На официальном сайте ИРЗ «Приморье» говорится, что проект реализуется с привлечением соинвесторов за счет внебюджетных источников. Общий объем капиталовложений составит не менее $1 млрд 762,8 млн. Срок реализации проекта - 20 лет и 3 месяца.

Зона «Приморье» будет располагаться примерно в 20 км от аэропорта Владивостока, всего в двух часах полета от Сеула и Токио.

Ранее сообщалось, что «запрос на концепции» контролирует независимая консалтинговая фирма Galaviz Company LLC (Лас-Вегас, США).

ООО «Роял Тайм» зарегистрировано в Казани и на 100% принадлежит казанскому ООО «Роял Тайм Групп», владельцу первого игорного заведения в краснодарской зоне «Азов-Сити».

Досье: Игорная зона «Приморье» будет расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива. Территория включает пресноводное озеро, что позволяет использовать ее не только для развития игорного бизнеса, но и как туристско-рекреационный курорт. Для строительства объектов отведен земельный участок площадью 263,09 га. Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса, казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, пляжей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.