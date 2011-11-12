Кресло гендиректора "Владивосток Авиа" займет его зам Дмитрий ТЫЩУК

Генеральный директор ОАО "Владивосток Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ, с 20 января 1994 года возглавлявший авиакомпанию, с 1 декабря уйдет на заслуженный отдых. По его рекомендации, "Владивосток Авиа" возглавит нынешний первый зам. гендиректора Дмитрий ТЫЩУК.

"Я исхожу из того, что Владимир Сайбель много потрудился в этой жизни и имеет право на заслуженный отдых. Поэтому буду заниматься внуками, ну и другими делами, которые мне по душе", - сообщил Владимир Сайбель.

Генеральный директор ОАО "Аэрофлот" Виталий САВЕЛЬЕВ сообщил, что предлагал 67-летнему топ-менеджеру остаться в ранге советника, но тот принял другое решение.

"Вклад, который внес Владимир Александрович в компанию, достаточно большой, и здесь не надо умалять его значения. Сайбель и "Владивосток Авиа" – это два бренда, которые совместимы. Мы договорились, что на нерегулярной основе, но все равно Владимир Александрович останется с нами как консультант, и в сложные моменты мы всегда сможем к нему обратиться", - рассказал глава "Аэрофлота".