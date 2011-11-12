www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Кресло гендиректора "Владивосток Авиа" займет его зам Дмитрий ТЫЩУК

12 Ноября 2011, 01:43 | Владивосток

Генеральный директор ОАО "Владивосток Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ, с 20 января 1994 года возглавлявший авиакомпанию, с 1 декабря уйдет на заслуженный отдых. По его рекомендации, "Владивосток Авиа" возглавит нынешний первый зам. гендиректора Дмитрий ТЫЩУК.

"Я исхожу из того, что Владимир Сайбель много потрудился в этой жизни и имеет право на заслуженный отдых. Поэтому буду заниматься внуками, ну и другими делами, которые мне по душе", - сообщил Владимир Сайбель.

Генеральный директор ОАО "Аэрофлот" Виталий САВЕЛЬЕВ сообщил, что предлагал 67-летнему топ-менеджеру остаться в ранге советника, но тот принял другое решение.

"Вклад, который внес Владимир Александрович в компанию, достаточно большой, и здесь не надо умалять его значения. Сайбель и "Владивосток Авиа" – это два бренда, которые совместимы. Мы договорились, что на нерегулярной основе, но все равно Владимир Александрович останется с нами как консультант, и в сложные моменты мы всегда сможем к нему обратиться", - рассказал глава "Аэрофлота".

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru