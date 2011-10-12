Зиявудин Магомедов - основатель группы «Сумма» - уже активно осваивает Приморье

Благодаря стройкам саммита АТЭС Приморье узнало о предприимчивости и амбициях президента группы «Крокус» Араса АГАЛАРОВА (№64 в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России - 2011» по версии Forbes). О человеке, который на саммите АТЭС в 2012 году будет руководить делегацией российских бизнесменов, у нас пока еще не говорят. Но о реализуемых им проектах уже наслышаны. Знакомьтесь - Зиявудин МАГОМЕДОВ (№131 в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России - 2011»), основатель и акционер группы «Сумма» (ранее «Сумма Капитал»), одного из самых закрытых частных холдингов России.

Магомед Гаджиевич МАГОМЕДОВ родился в 1967 году в селе Шотота Хунзахского района Дагестана, его брат Зиявудин - годом позже в Махачкале. Их отец работал ассистентом на кафедре оперативной хирургии Дагестанского медицинского института, мать преподавала русский язык и литературу в школе. Магомед в старших классах поступил во Всесоюзную заочную математическую школу при МГУ. В 1984 году он окончил школу и поступил на экономический факультет МГУ, брат следовал за ним по пятам. Здесь, на экономфаке, Зиявудин познакомился с Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ, будущим помощником президента РФ.

Досье "ЗР": Зиявудин Магомедов в 1994 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «мировая экономика». Там же в 2000 году получил научную степень кандидата экономических наук. В начале 2000-х Зиявудин Магомедов имел уже достаточно серьезный нефтетрейдинговый бизнес.

В настоящее время является партнером некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», председателем попечительского совета Федерации тенниса России, членом попечительских советов Большого театра России, ВГИКа и Пушкинского музея. 1 июля 2010 года распоряжением президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА назначен представителем Российской Федерации в Деловом консультативном совете форума АТЭС на 2010- 2012 годы. В ноябре 2010 года утвержден на 2011 и 2013 годы сопредседателем и на 2012 год председателем Делового консультативного совета АТЭС. Магомед Магомедов семь лет проработал сенатором от Смоленской области. В ноябре 2009 года он попал в список пяти кандидатов на пост президента Дагестана, одобренный Дмитрием Медведевым. Кроме того, Магомед Магомедов был помощником спикера Совета Федерации Сергея МИРОНОВА.

Есть несколько предположений об истории происхождения первоначального капитала. Одна версия гласит, что до ухода в политику бизнесом занимался Магомед Магомедов (банковским), а затем передал управление семейным капиталом младшему брату Зиявудину.

Официальная версия: до 2006 года в порту Приморск (крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы) работали два терминала по перевалке нефти. Оба находились и находятся в собственности «Спецморнефтепорта Приморск» (учредители - «Балтнефтепровод» и «Верхневолжскнефтепровод» - структуры «Транснефти»). Компания «Суммы» - «Транс-флот» - ввела в эксплуатацию еще два причала (№ 3 и № 4) стоимостью $140 млн. Это позволило переваливать через Приморск 60 млн тонн нефти в год, что и было предусмотрено госпрограммой увеличения мощности Балтийской трубопроводной системы (БТС). Строительство велось на кредиты, в том числе Сбербанка. Таким образом, из четырех нефтеналивных причалов в Приморске два принадлежат структурам «Транснефти», а еще два - «Транс-флоту». Реализовать такой проект, как пишут некоторые СМИ, Магомедовы смогли благодаря близкому знакомству с Семеном ВАЙНШТОКОМ (бывший глава «Транснефти» и «Олимпстроя»). В итоге заработанные в Приморске деньги были направлены на покупку разнообразных активов. Впрочем, нефтеперевалка дает по-прежнему наибольший доход и считается приоритетным бизнесом группы.

Как распределены доли братьев в бизнесе сейчас, неизвестно. По некоторым данным, решения в бизнесе принимает Зиявудин, занимающий должность председателя совета директоров «Суммы», но по ключевым вопросам он ездит советоваться к Магомеду.

«Сумма Капитал» стала широко известна

в 2010 году, когда вместе с «Транснефтью»

купила контрольный пакет Новороссийского

морского торгового порта.



Сегодня компании на паритетных началах контролируют 50,1% акций крупнейшего портового оператора России. Но ограничиваться логистическим бизнесом «Сумма» не намерена. Она приняла стратегию, которая предусматривает развитие в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Летом 2009 года группа приобрела контроль в генподрядчике реконструкции Большого театра - «СУИПроект». Контракт на строительство стадиона в Казани к Универсиаде-2013 стоимостью 5,3 млрд рублей также достался «Сумме». Нефтегазовый бизнес «Суммы» - это Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК). «Сумма» также владеет лицензиями на гигантские месторождения цинка и свинца: Павловское свинцово-цинковое месторождение на Новой Земле (запасы и ресурсы - 21,4 млн тонн) и полиметаллическое месторождение Сардана в Якутии (запасы свинца и цинка - более 10 млн тонн).

На недавних торгах по строительству нефтепровода ВСТО-2 входящая в холдинг Магомедовых компания «Стройновация» получила самый длинный участок (514 км) оценочной стоимостью около 15 млрд рублей, опередив таких конкурентов, как «Стройгазконсалтинг» Зияда МАНАСИРА и «Стройтрансгаз» Геннадия ТИМЧЕНКО. Также структуры «Суммы» владеют 27,85% ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), второго крупнейшего зернового терминала на юге РФ.

Однако самую большую известность «Сумме Капитал» принесло участие в бизнесе, на который приходится меньше одной десятой ее доходов. В 2006 году компания «Сумма Телеком», которую тогда на рынке никто не знал, без конкурса получила частоты, необходимые для того, чтобы предоставлять услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX по всей России. В 2007 году «Сумма» выиграла несколько конкурсов по GSM-частотам в 11 регионах России, в том числе на Дальнем Востоке (при этом такому мощному игроку, как «Вымпелком», предоставили всего три лицензии в регионе), и собиралась «подвинуть» «большую тройку». События эти стали неожиданностью для участников рынка. Однако в итоге разрешения на использование частот WiMAX «Сумма» так и не получила, конкурсы по частотам GSM оспорили конкуренты.

По разным данным, активы под управлением

«Суммы» приблизительно оцениваются в $3-5 млрд.



Сколько из этой суммы приходится на Магомедова, непонятно, ведь ни его доля в «Сумме», ни партнеры, если они есть, не известны. Forbes в этом году оценил состояние Магомедова в $750 млн, а «Финанс» - в $3 млрд.

В Приморье группа «Сумма» интересуется

энергетикой и стивидорным бизнесом.

В частности, группа профинансирует строительство порта на территории Восточного порта из собственных средств. «Проект достаточно осязаемый - $200-300 млн, поэтому мы его профинансируем из своих средств», - сказал сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» Зиявудин Магомедов. «Сумма» уже приобрела территорию в Восточном порту и собирается строить «с нуля» универсальный порт, запуск которого планируется на 2013 год.

Не так давно стало известно, что структуры «Суммы» примут участие в строительстве ТЭЦ общей стоимостью более 50 млрд рублей. Соглашение о намерениях построить две станции подписали ООО «Инвестор энерджи» (входит в группу «Сумма»), администрация Приморского края и ОАО «РАО ЭС Востока».

Предполагается, что компании построят в 2012-2015 гг. две ТЭЦ - в Находке и Уссурийске. Предварительные технические параметры проектов: установленная электрическая мощность каждой станции составит 370 МВт, установленная тепловая мощность - 560 Гкал/час, сроки реализации - 2012-2015 годы.

Как распределятся доли партнеров в проектах, пока не ясно: переговоры по условиям строительства станций еще не завершены, но предполагается, что у «Суммы» будет не менее 51% в каждом проекте.

В рамках соглашения «РАО ЭС Востока» и «Инвестор Энерджи» при реализации проектов будут осуществлять долгосрочное финансирование за счет собственных и привлекаемых средств, выберут проектировщиков и подрядчиков, организуют мероприятия по техприсоединению ТЭЦ к распределительным сетям энергоснабжения.

ТЭО проектов пока нет, но предполагается, что уссурийская станция будет работать на угле с Павловского месторождения (разрабатывается ОАО «СУЭК»), а ТЭЦ в Находке - на газе с газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

Эксперты считают, что это далеко не последние проекты «Суммы» в Приморье. В регионе, которому благодаря проведению саммита АТЭС обещано светлое будущее, достаточно нереализованных планов. Тем более к месту должность представителя России в деловом консультативном совете форума АТЭС.