www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Совет директоров ДВМП возглавил президент группы "Сумма"

12 Сентября 2013, 17:35 | Владивосток

Председателем совета избран Александр ВИНОКУРОВ. Отметим, что группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА является основным спонсором хоккейного клуба "Адмирал".

В начале сентября акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO)  на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров и избрали новый, поменяв в нем двух членов.

В частности, в новый состав вошли президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ и вице-президент группы "Сумма" по финансам Евгения ТЮРИКОВА.

Остальные 7 членов совета сохранили места в нем. Четверо из них представляют группу "Сумма": это Александр Винокуров, вице-президент по юридическим вопросам группы Сергей ЗАХАРОВ, вице-президент по финансам компании "Астерос" Дмитрий КАЛИНИН и бывший первый заместитель гендиректора, член совета директоров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" Марат ШАЙДАЕВ. Двое представляют инвестфонд TPG: директор TPG Capital Стефан КОВСКИи управляющий партнер TPG Capital Стивен Марк ПИЛ. От инвестфонда East Capital - партнер и глава московского офиса Ханс Густав Якоб ГРАПЕНГЕЙССЕР.

Отметим, что группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА является основным спонсором хоккейного клуба "Адмирал".

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" во Владивостоке, ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (оба работают на территории  порта Владивосток), ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - порядка 36 тыс. контейнеров.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: ДВМП  группа "сумма"  ХК "Адмирал" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Кречет20:42, 12.09.2013#

    Вообщем ДВМП умерло. Суда все распродают, а те что остались не ремонтируют, а если и ремонтируют то только косметически. Экономят на запчастях, на ремонтах. Экипажи вынуженны сами делать ремонт в личное время не получая за это деньги, а начальство выделенные на ремонт деньги делит между собой. А началось все с Генералова. Москва рулит.

  • Псевдоним21:15, 12.09.2013#

    Читай внимательно- Грапенгейссер рулит!

  • жеглов21:21, 12.09.2013#

    все как один моряки-дальневосточники!

  • Комунист09:15, 13.09.2013#

    Особенно Магомедов (Мага)

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru