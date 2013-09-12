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Совет директоров ДВМП возглавил президент группы "Сумма"
Председателем совета избран Александр ВИНОКУРОВ. Отметим, что группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА является основным спонсором хоккейного клуба "Адмирал".
В начале сентября акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров и избрали новый, поменяв в нем двух членов.
В частности, в новый состав вошли президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ и вице-президент группы "Сумма" по финансам Евгения ТЮРИКОВА.
Остальные 7 членов совета сохранили места в нем. Четверо из них представляют группу "Сумма": это Александр Винокуров, вице-президент по юридическим вопросам группы Сергей ЗАХАРОВ, вице-президент по финансам компании "Астерос" Дмитрий КАЛИНИН и бывший первый заместитель гендиректора, член совета директоров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" Марат ШАЙДАЕВ. Двое представляют инвестфонд TPG: директор TPG Capital Стефан КОВСКИи управляющий партнер TPG Capital Стивен Марк ПИЛ. От инвестфонда East Capital - партнер и глава московского офиса Ханс Густав Якоб ГРАПЕНГЕЙССЕР.
Отметим, что группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА является основным спонсором хоккейного клуба "Адмирал".
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" во Владивостоке, ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (оба работают на территории порта Владивосток), ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - порядка 36 тыс. контейнеров.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Вообщем ДВМП умерло. Суда все распродают, а те что остались не ремонтируют, а если и ремонтируют то только косметически. Экономят на запчастях, на ремонтах. Экипажи вынуженны сами делать ремонт в личное время не получая за это деньги, а начальство выделенные на ремонт деньги делит между собой. А началось все с Генералова. Москва рулит.