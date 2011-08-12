Подарочная головоломка

Каждый раз при приближении очередного праздника мы начинаем ломать голову над тем, что подарить партнерам по бизнесу, коллегам, сотрудникам. В итоге, успокоив себя тем, что времени на это нет и забот и без того масса, мы покупаем дежурный букет, бутылку шампанского и отправляемся поздравлять партнеров.

Но... Шампанское выпито, а цветы через неделю окажутся в мусорном ведре. Что будет напоминать вашему партнеру о вас, поднимать ему настроение, говорить ему о вашем уважении?

Дорого или оригинально?

"Подарок - это всегда проявление человека. С помощью подарка можно очень много сказать своему партнеру по бизнесу, клиенту, коллеге. С его помощью можно как наладить отношения, так и навсегда их испортить, поэтому умение дарить подарки - это особое искусство, - считает президент ООО "PR-агентства "Бабич и Партнеры" Инесса БАБИЧ. - И здесь необходимо соблюдать целый ряд правил".

Самое главное правило звучит так: подарок должен быть либо дорогим, либо оригинальным. У нас пока очень большое значение имеет мода на подарки. Например, одно время все дарили друг другу органайзеры и паркеры, потом - глобусы и часы, сейчас модным считается дарить картины. Всегда смотрится оригинально лазерная гравировка ручек. Некоторые компании и вовсе не задумываются о том, что подарить партнерам, и под Новый год одаривают тем, чем богаты.

"Перед Новым годом наш офис напоминает такой небольшой склад, - рассказывает директор кадрового агентства "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА. - Нам дарят все - от корпоративных ручек и календарей, до пива и рыбных консервов (2 ящика консервов к Новому году - этот подарок мы запомнили надолго). Но самые традиционные подарки, которые дарят перед Новым годом, - это конфеты и шампанское".

А между тем, если приложить немного фантазии и наблюдательности, можно выбрать такие подарки, которые надолго запомнятся вашим партнерам.

Подарки для первых лиц компаний-партнеров руководитель должен выбирать лично и ни в коем случае не поручать это дело секретарю. Благо что выбор оригинальных подарков сегодня довольно большой. Выбирая подарок человеку, у которого уже все есть, специалисты в области PR рекомендуют ориентироваться не столько на высокую цену, сколько на оригинальность. "Мы рекомендуем обратить внимание на наборы из натуральных камней под коньяк или вино, оригинальные настольные наборы для руководителя, хорошую фоторамку, фотоальбом или книгу отзывов в кожаном переплете. Популярны сегодня подарки в японском стиле, например наборы для сакэ, - продолжает Инесса Бабич. - Очень помочь в выборе подарка может ваша собственная наблюдательность. Например, вы видите, что у вашего партнера в офисе есть какая-то коллекция (оружие, бронзовые статуэтки, керамические журавлики и т.д.), и еще один предмет в эту коллекцию будет очень хорошим подарком.

Если вы достаточно давно знаете своего партнера и знаете о его увлечениях (баня, охота, рыбалка), то вполне уместным будет подарить что-то, что могло бы пригодиться ему в его хобби. Сегодня все забыли о таком подарке, как книга. Если книгу и дарят, то это обязательно "Основы корпоративной культуры" или "Маркетинг". А между тем можно подарить стильный альбом "Шедевры русского искусства" или "История табака", например".

"Мы стараемся избегать банальных подарков, - говорит Галина Попова, - поэтому для своих партнеров мы заказываем по каталогам подарки, которые не только полезны в повседневной рабочей жизни, но еще и радуют глаз и душу".

Корпоративный презент

Но кроме личных подарков партнерам по бизнесу к Новому году принято дарить подарки и компаниям, с которыми сложились добрые отношения. Хорошим корпоративным подарком является сервиз - он всегда пригодится в любой компании. Можно подарить набор чаев в красивой упаковке, вазу для цветов. Под Новый год хорошим подарком будут разные новогодние сувениры - елочные украшения, танцующий Дед Мороз и т.д.

"Очень хороши яркие, необычные подарки. Мне, например, очень запомнился такой подарок, - делится своими впечатлениями Инесса Бабич. - Один заказчик под Новый год пришел к нам в офис с огромной связкой новогодних шаров. Они так красиво поднялись к потолку и заполнили весь офис! И в нашей компании вместе с этим подарком сразу поселилось ощущение праздника. Конечно, через некоторое время шары сдулись, но прошло уже несколько лет, а я помню этот подарок и помню, кто его подарил".

"А мне очень запомнился подарок, который, кстати, был связан с вашей газетой, - вспоминает Галина Попова. - Накануне праздника "Золотой Рог" проводил опрос: что бы вы хотели получить в подарок? Я ответила, что щенка. И 28 декабря мое желание исполнилось - мне подарили очень симпатичного щенка коккер-спаниеля".

Не забыть про оформление

Но вот подарок выбран. Теперь необходимо его правильно подарить. Во-первых, подарок должен быть обязательно упакован. Личный подарок для руководителю вручается лично. К корпоративному подарку обязательно прилагается корпоративная визитная карточка. А вот на самом подарке размещать символику вашей компании совсем не обязательно: если подарок оригинален и выбран с душой, дарителя и без того всегда будут вспоминать добрым словом.

В преддверии праздника о личных встречах стоит позаботиться заранее. Обычно руководитель, уважающий своих клиентов и заказчиков, выбирает день, когда он поздравляет всех лично. Но так как всех объехать просто нереально, то кого-то будет поздравлять секретарь. Текст поздравления нужно подготовить заранее.

"Мы в этом году нашли такое решение: всех своих клиентов мы приглашаем на елку. И для каждого мы приготовили подарок. Это не празднование Нового года. Мы просто хотим поблагодарить и поздравить наших заказчиков, хотим поднять за них тост. Новый год - это повод сказать спасибо", - говорит президент ООО "PR-агентства "Бабич и Партнеры".

Принимать подарки - это тоже своего рода искусство. В последние дни перед Новым годом в компанию всегда приходит очень много людей с поздравлениями, поэтому в эти дни компания должна быть готова в любой момент принять гостей как радушный хозяин. Небольшой фуршет - шампанское, фрукты, конфеты. И обязательно - ответные подарки. Всегда бывают непредвиденные подарки, и по этикету обязательно нужно дарить что-то в ответ, поэтому перед таким праздником, как Новый год, у руководителя должны быть готовы ответные подарки, обязательно в упаковке. А то ведь очень часто бывает так, что, приходишь поздравлять руководителя, даришь ему подарок, а ему неудобно, он начинает искать, что же подарить в ответ. И ситуация из праздничной превращается в достаточно напряженную. А если у вас есть ответный презент, то и сам руководитель, и пришедший его поздравить партнер будут чувствовать себя нормально.

Премия хорошо, а подарок лучше

"Что касается подарков внутри коллектива, то коллегам не возбраняется дарить личные подарки. А если вы еще в течение года немного понаблюдаете за вашими подчиненными, то узнаете о них много интересного: кто-то делает ремонт в ванной и отличным подарком будет набор для ванной комнаты, кто-то мечтает о модных духах и т.д. Человеку очень приятно получать такие подарки, они дают понять, что вы о нем заботитесь, - считает Инесса Бабич. - Во многих компаниях принято дарить деньги, но сколько денег человеку ни давай, он их потратит и забудет, что они были. А подарок - это всегда память. Я не против новогодних премий, но к ним обязательно должны прилагаться небольшие подарки, чтобы человек чувствовал, что о нем заботятся".

Простор для бизнеса

"Мне кажется, что пока выбор подарков во Владивостоке весьма ограничен, - говорит Галина Попова. - И это повод задуматься и тем компаниям, которые уже есть на рынке, и тем, кто ищет свободную нишу. Мы, например, выбирая подарки своим партнерам, всегда сталкиваемся с разного рода проблемами: вариантов значительно меньше, чем хотелось бы. За границей, например, есть специализированные магазины, предлагающие так называемые "аксессуары для успеха". В них можно найти как самые банальные вещи, так и дорогие и эксклюзивные подарки. У нас пока ничего подобного нет. А жаль".