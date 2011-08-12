Дайте студенту заработать

Хотя студенты не имеют опыта и достаточных знаний, некоторые работодатели охотно принимают их на работу. Корреспондент "ЗР", к слову, тоже студентка, сама прошла путь от почасовой подработки до полноценного устройства на работу.

Как выяснилось, вариантов для молодых людей масса: это и совместительство, и временная подработка, и даже трудоустройство на постоянной основе. Главное, определить для себя, чего именно вы хотите.

Поиск лучше начать с газет, предлагающих вакансии, специализированных интернет-сайтов и кадровых агентств. Для последних понадобится резюме, в котором вы должны указать, чем хотите заниматься и желаемый размер заработной платы. Еще вариант - поиск вакансий по журналу каталогов с помощью специалиста. Телефоны таких агентств можно узнать в любой справочной службе.

Нужны курьеры и промоутеры

Лето для желающих заработать студентов - самая благодатная пора. Штатные сотрудники уходят в отпуск, поэтому многим компаниям просто необходимы люди с частичной занятостью. Я сама не раз прибегала к таким видам заработка, получая за неделю около 2 тыс. рублей, при этом в день была занята не больше 3 часов.

Заработать можно не только в своем регионе. Например, предлагается работа в Уфе для студентов. Другие регионы тоже не скупятся на предложения, как, впрочем, и Приморье. Подработать можно на следующих должностях: промоутер - реклама и продажа товара, при этом вам платят от 50 до 200 руб. в час. Курьер - доставка какого-либо изделия (15 - 30 руб. за одну точку плюс расходы на транспорт). Телефонный оператор, в обязанности которого входит обзвон фирм для продажи товара или его поиска. На такую работу в день уходит не более 5 часов, заработок в месяц составляет около 5 тыс. руб.

Учитесь приставать к прохожим

Часто студентам предлагают принять участие в соцопросах - по телефону или на улице. По личному опыту знаю, что это довольно сложно, поскольку приходится уговаривать людей ответить на тот или иной вопрос. К тому же действует жестокая система различных штрафов: пропуск вопроса, несовпадение ответов и многое другое. Оплата колеблется от 12 до 40 руб. за анкету и выдается по итогам проверки, которая обычно длится более 2 недель.

Не стоит игнорировать такие предложения, как работа официанта, рекламного агента, грузчика, дизайнера, продавца-консультанта, расклейщика объявлений, распространителя. Оплата здесь зависит от желания, времени, ну и, конечно, определенных навыков и даже характера человека. После того как мне и моим знакомым пришлось проверить на себе разные варианты, могу сказать, что самое оптимальное для студента - это работа в свободное от учебы время и в выходные. Вы заняты от 2 до 6 часов в день и получаете не менее 4 тыс. руб. в месяц.