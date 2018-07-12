Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
Жители Владивостока смогут "собрать" ягоду и "половить" рыбу на центральной площади
19 и 20 июля (пятница и суббота) жителей и гостей приморской столицы администрация Владивостока приглашает на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию здесь представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.
На ярмарке можно будет приобрести ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.
График работы ярмарок: 19 июля - с 8 до 19 часов, 20 июля – с 9 до 17 часов.
«13 и 14 июля общегородской ярмарки на площади не будет», – рассказали в управлении экономики и развития предпринимательства.
Также в управлении напомнили, какие документы необходимы сельхоз- и товаропроизводителям для участия в ярмарке. В соответствии с Порядком организации ярмарки, утвержденным постановлением администрации города от 21.03.2018 № 1142 «О проведении ярмарки Общегородская», для участия подается заявка о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке. С формой заявки, а также с порядком и схемой предоставления мест можно ознакомиться в приложении.
Фото Анастасии Котляровой
Новости тематики
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- Приморье обогреют когенерацией
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Приморцы заедают проблемы сладостями
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Владимир Путин в Приморье заложил своего "тезку"
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
Новости раздела
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой