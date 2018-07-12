Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю

Жители Владивостока смогут "собрать" ягоду и "половить" рыбу на центральной площади

19 и 20 июля (пятница и суббота) жителей и гостей приморской столицы администрация Владивостока приглашает на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию здесь представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.



На ярмарке можно будет приобрести ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.



График работы ярмарок: 19 июля - с 8 до 19 часов, 20 июля – с 9 до 17 часов.



«13 и 14 июля общегородской ярмарки на площади не будет», – рассказали в управлении экономики и развития предпринимательства.



Также в управлении напомнили, какие документы необходимы сельхоз- и товаропроизводителям для участия в ярмарке. В соответствии с Порядком организации ярмарки, утвержденным постановлением администрации города от 21.03.2018 № 1142 «О проведении ярмарки Общегородская», для участия подается заявка о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке. С формой заявки, а также с порядком и схемой предоставления мест можно ознакомиться в приложении.



Фото Анастасии Котляровой

Газета "Золотой Рог", Владивосток