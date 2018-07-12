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Последние рельсы уйдут со Светланской
Во Владивостоке на улице Светланской на участке от остановки «Цирк» до «Дальзаводской» планируется начать демонтаж последнего участка трамвайных путей, ранее оказавшихся под асфальтом. Это событие знаменует окончание трамвайной истории, связанной с главной улицей столицы.
Известно, что трамвайная линия была заложена 110 лет назад – 23 июня 1908 года и была первой попыткой Российской империи пересадить людей на экологически чистый транспорт. Внедряла трамвай бельгийская электрическая компания, и первые трамваи были бельгийского производства. Первый трамвай прошел по Светланской в 1912 году. К настоящему времени, вот уже 8 лет, как от бывшей трамвайной сети Владивостока остался лишь небольшой отрезок от ул. Сахалинской до площади Баляева. Но в генплане города перспективный транспорт все же предполагается развивать на отрезках, где он не будет мешать машинам.
Сейчас на ул. Светланской от «Политехнического института» до «Дальзаводской» завершается обновление брусчатки тротуаров и бордюрного камня, и ведется подготовка к снятию дорожного асфальтобетонного покрытия и демонтажу рельсового участка.
Фото Vlc.ru.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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