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Игорной зоне в Приморье подыскивают инвесторов
ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. ОАО "Наш дом - Приморье" (компания-заказчик игорной зоны в Приморье) выпустило Запрос на концепции (ЗК), приглашая частных инвесторов к созданию интегрированных курортов с игорными заведениями на территории Интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ) в Приморье, говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении "Золотого Рога".
Окончание срока подачи документов от заинтересованных инвесторов - 21 сентября 2012 года.
"Процесс ЗК позволит упростить процедуру взаимодействия, обеспечивая более структурированный и прозрачный обмен информацией с инвесторами. Поскольку игровой бизнес на территории ИРЗ является легализованным, мы ищем те концептуальные предложения, которые нацелены на развитие туризма. Все усилия направляются на то, чтобы гарантировать уверенность инвесторов в бизнес-среде Приморья. Мы с нетерпением ждем тех концепций по ЗК, которые помогут извлечь выгоду из тесных связей Владивостока с Азией", - сообщила генеральный директор компании "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА, слова которой приводятся в сообщении. Напомним, что ОАО "Наш дом - Приморье" признано победителем торгов на аренду территории игорной зоны на 15 лет.
Инвестиционным проектом предусмотрено несколько этапов развития игорной зоны. В период 2010-2017 гг. на территории игорной зоны планируется создание инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство отелей с казино, яхт-клуба с причалом, а также обустройство прилегающей территории и прогулочной набережной комплекс.
Ожидается, что полное обустройство зоны завершится в 2022 году.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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