Спорные вопросы по подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке решаются в апелляционном суде

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Дела, связанные с деятельностью по возведению объектов саммита АТЭС во Владивостоке, в Пятом арбитражном апелляционном суде не переводятся. Это и споры вокруг строительства, и вопросы изъятия земель под объекты. По словам Александр Шевченко, председателя суда, подобные споры будут рассматриваться еще не один год.

12 июля во Владивостоке Пятый арбитражный апелляционный суд подвел итоги своей деятельности за первое полугодие 2012 года. На вопросы журналистов отвечал председатель суда – Александр Шевченко.

Первое полугодие 2012 года выдалось для Пятого арбитражного апелляционного суда напряженным и насыщенным. В суд на рассмотрение поступили 6074 апелляционные жалобы, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вновь отмечается тенденция роста поступающих жалоб от Арбитражного суда Приморского края – их количество увеличилось на 7%. «В 2012 году нам поступило на 7% больше дел по приморским таможенным спорам, - отмечает председатель суда, - и, к сожалению, это очень сказалось на нагрузке судей административной коллегии».

Для сравнения - на каждого судью в гражданской коллегии в первом полугодии приходилось по 48 дел в месяц в качестве председательствующего, в то время как нагрузка на административную коллегию, рассматривающую, в том числе, и таможенные споры, составила 82 дела в месяц на судью, сообщает пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.

Арбитражный суд в современной системе власти является индикатором развития экономической ситуации в регионе. За последнее полугодие дела, связанные с деятельностью по возведению объектов саммита АТЭС, составили определенный удельный вес в общей массе дел Пятого арбитражного апелляционного суда – это и споры вокруг строительства новых мостов, и изъятие земель под объекты саммита… Причем, по словам председателя, подобные споры будут рассматриваться еще не один год.

Не уменьшается и доля споров по интеллектуальной собственности – внимание общественности особенно привлекли дела, связанные с защитой товарных знаков ADIDAS, SONY, "Онегагипертоник", а также о взыскании авторского вознаграждения за концерт певицы Нюши во Владивостоке и др.

Подводя итоги, председатель суда поделился и планами на будущее. «2012 год – знаменательный год для судебной системы и Приморского края в целом, и для нашего суда - в частности, - рассказал Александр Семенович. – В этом году арбитражная система Российской Федерации отмечает свое 20-летие, а судебная система Приморского края – 130-летие со дня создания. Во Владивостоке в сентябре друг за другом пройдут два значимых события мирового масштаба – саммит АТЭС – 2012 и Международный Форум стран АТР «Корпоративное право: поиск оптимальных моделей регулирования и разрешения споров», который Высший Арбитражный Суд Российской Федерации будет проводить уже в шестой раз. А в нашем суде, буквально вчера, приняли присягу и приступили к исполнению служебных обязанностей двое новых судей, что, конечно, не может не радовать!»