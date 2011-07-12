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«Экспресс Приморья» недобрал пассажиров, но увеличил доход от платников
Пригородные перевозки убыточны, и государству было бы неплохо помочь им - например, субсидировать часть затрат пригородных компаний (СП ОАО «РЖД» и региональных властей, которые выполняют перевозки в этих регионах) на закупки подвижного состава, заявил начальник центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Максим ШНЕЙДЕР.
Бюджет мог бы просто платить часть стоимости электричек за пригородные компании или компенсировать часть процентной ставки по кредитам, взятым на закупки, - вплоть до выплаты всей ставки процента, привел он пример. Федеральный бюджет, впрочем, и так помогает, хотя предполагалось, что это будут делать регионы. Но последние уверяют, что на такие траты у них денег нет.
Только в начале мая президент РЖД Владимир ЯКУНИН объявил, что по распоряжению премьера Владимира ПУТИНА в 2011-2012 гг. государство даст на поддержку пригородного сообщения по 25 млрд рублей. Но Минфину надоело ежегодно расплачиваться за регионы: министерство лоббирует отказ от выделения 25 млрд рублей субсидии на 2012 год, рассказал «Ведомостям» чиновник аппарата правительства. В таких условиях говорить о новых мерах помощи государства вряд ли уместно. Если только Якунин не уговорит поддержать РЖД премьера Владимира Путина.
Отметим, что местный региональный перевозчик ОАО «Экспресс Приморья» решать проблему убыточности также собирается в том числе за счет обновления подвижного состава. В компании считают, что приобретение рельсовых автобусов значительно снизит эксплуатационные расходы в сравнении с дизель-поездами. По предварительным расчетам, срок окупаемости одного рельсового автобуса составляет 4 года. При этом увеличивается скорость поездки.
Досье "ЗР"
ОАО «Экспресс Приморья» было создано в 3-м квартале 2005 года, а в октябре 2006 года получило лицензию на осуществление перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. С 1 апреля 2009 года ОАО «Экспресс Приморья» начало свою деятельность как самостоятельный перевозчик. Уставный капитал АО составляет 100 тыс. рублей. 51% акций принадлежит ОАО «Российские железные дороги», 49% - Комитету по управлению имуществом Приморского края.
По сведениям «ЗР», прошлый год оказался для «Экспресса Приморья» чуть хуже, чем 2009-й. Так, выручка компании сократилась на 2%, до 382,452 млн рублей, чистый убыток вырос на 16,2%, до 366,676 млн рублей. Всего в 2010 году перевезено 9,323 млн пассажиров (на 15,8% меньше чем в 2009 году), в том числе 7,605 млн платных.
В то же время выручка от перевозок платных пассажиров выросла на 19,3%, а вот компенсации из федерального бюджета за перевозку льготников сократились на 40%.
По данным компании, средняя населенность вагонов в летний период составляет всего 45,1% (попробуйте проехать в полупустом вагоне в дачный период, – «ЗР»), в зимний – 42%.
Стоит отметить, что в 2009 году у «Экспресса Приморья» существовал еще один источник дохода – поезд по маршруту Гродеково-Суйфэньхэ, однако после того, как были ужесточены условия прохождения таможенного контроля на российской границе, туркомпании потеряли большую часть клиентов, и интерес к маршруту пропал. Этот вид деятельности был прекращен.
В целом доходная часть бюджета «Экспресса Приморья» за 2010 год была выполнена на 43%. Недовыполнение плана в компании объясняют отсутствием дотаций бюджета Приморского края. При этом среднемесячная заработная плата сотрудников компании по итогам прошлого года составила 28 901 руб. при 331 работнике в штате.
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