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Назначение: У Издательской компании «Золотой Рог» - новый главный редактор. Ну как новый…
Как и было обещано в «ЗР», посвященном 20-летию издания, начиная с этого номера у газеты новый главный редактор Андрей ПУШКАРЕВ. И не только у газеты, но и у всех изданий, выходящих под маркой Издательской компании «Золотой Рог» - журнал «Дальневосточный капитал», интернет-портал ZRPRESS.Ru, «Журнал Здоровья». Елена БАРКОВА, возглавлявшая все проекты компании на протяжении всех 20 лет, остается ее генеральный директором.
Главного редактора новым человеком в команде золоторожцев и назвать-то сложно. Андрей Пушкарев стоял у истоков создания «Золотого Рога», придя в компанию еще студентом журфака ДВГУ. В «ЗР» он отработал почти 18 лет, дослужившись до первого заместителя главного редактора/заместителя генерального директора. Потом журналистская судьба сделала крутой вираж, и Андрей Пушкарев был назначен на пост главного редактора газеты «Владивосток», в которой он и проработал почти три года.
Андрей Пушкарев свою работу в газете «Владивосток» считает не столько повышением – хотя должность весьма солидная - сколько возможностью оценить свои силы и накопленный журналистский, управленческий и житейский опыт. Да и посмотреть на то, как «ЗР» смотрится, так сказать, со стороны, тоже было весьма полезно.
Солидный юбилей «Золотого Рога» стал толчком к размышлениям, куда и как изданию и компании в целом двигаться дальше. В итоге пришли к пониманию необходимости кадровых (для начала) перемен. Пока на уровне топ-менеджмента, но новые кадры, несомненно, появятся в компании и на других уровнях. Уж слишком стремительны изменения в сфере средств массовой информации, чтобы обойтись без постоянного притока свежей крови.
Однако, по мнению нового главного редактора, в дальнейшем развитии компании ставка будет прежде всего на опыт и авторитет, накопленный «Золотым Рогом» за все годы работы.
Досье "ЗР"
Андрею Пушкареву 41 год. Родился и вырос в поселке Посьет Хасанского района. Имеет два высших образования – журналистское и экономическое. Женат. В семье подрастают сын и дочь. По совместительству является старшим преподавателем Дальневосточного федерального университета. Хобби – армия и военная история, футбол.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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