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Официальное открытие бизнес-инкубатора ДВФУ TERRA_CREATIVA состоится 15 мая
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. В программе – визит высокопоставленных гостей и бизнесменов, а также презентация проектов резидентов университетского инкубатора.
Бизнес-инкубатор ДВФУ TERRA_CREATIVA официально откроет свои двери 15 мая. На важное для всего региона событие – открытие TERRA_CREATIVA – приглашены губернатор Приморья Владимир Миклушевский и вице-губернаторы, представители Департамента образования края, проректора по науке вузов Приморского края, представители мэрии, депутаты и бизнесмены города.
Помимо презентации самого бизнес-инкубатора и его возможностей как площадки для создания молодежных start-up, в программе мероприятия заявлено представление четырех проектов уже состоявшихся резидентов инкубатора ДВФУ. Гости познакомятся с командами интереснейших бизнес-проектов TERRA_CREATIVA:
- Light Applications – создание программного обеспечения для мобильных платформ iOS, Android;
- Factory 512 – студия web-дизайна и программирования;
- «Одежда души» – создание индивидуального образа человека;
- 3D-Мед – 3D-моделирование в области медицины и травматологии, для создания масштабных моделей частей скелета и органов.
Официальное открытие TERRA_CREATIVA начнется в 16 часов на площадке бизнес-инкубатора ДВФУ по адресу: ул. Алеутская, 65 «Б», пятый этаж (Научная библиотека ДВФУ).
«Золотой Рог».
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