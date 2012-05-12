Лучшее деловое издание Дальнего Востока отмечает юбилей

Дата, которую отметит в конце мая Издательская компания «Золотой Рог», – примечательная веха. Просто потому, что и новой России всего-то двадцать лет – компании новой формации никак не могут быть старше этого возраста.

Итак, 31 мая 1992 года во Владивостоке на свет появилась газета «Золотой Рог», ставшая основой для создания целой издательской компании. Материал, который предложен нашим читателям, имеет одну особенность – вопросы в юбилейном интервью с главным редактором ИК «Золотой Рог» Еленой БАРКОВОЙ задавал… главный редактор газеты «Владивосток» Андрей ПУШКАРЕВ. И ниже вы поймете, почему.

– Елена Степановна, итак, 1992 год. СССР уже нет, зато есть еще крепко стоящая на ногах бывшая партийная газета «Красное знамя» и вы в ней – один из ведущих журналистов, да еще редактор социально-экономического отдела, что по тем меркам – весьма солидно…

– А вы, Андрей Николаевич, в то время – студент журфака ДВГУ, а также практикант «Красного знамени»…

– И тут редакция партийной газеты вдруг разродилась «Золотым Рогом». С претензией на деловую газету. Чья идея?

– Идея была совместной – журналистов газеты «Красное знамя» и Ассоциации промышленников и предпринимателей «Золотой Рог». Это, как вы понимаете, и предопределило название газеты. А помню, Андрей, что вас это название деловой газеты смущало, но ничего, привыкли. Наша бухта Золотой Рог, после сдачи моста, сегодня всей стране известна. А вообще – золотой он и есть золотой. А слово «рог», так и вовсе остроты добавляет…

Газету по нынешним меркам можно было назвать деловой с большой натяжкой, но только-только народившемуся бизнесу было нужно как-то доносить свои взгляды до людей и власти, да и задачи формировать общественное мнение в нужном ракурсе со средств массовой информации никто не снимал. А то, что новая газета была создана на базе вчерашней партийной, так в этом не было ничего необычного – в «Красном знамени» работали лучшие журналистские кадры региона.

– Вы сами вызвались взять под свое крыло новую газету?

– Нет, меня долго уговаривали. Что значит оставить ведущую краевую газету, где твое имя знали сотни тысяч читателей и взяться за раскрутку совершенно сырого СМИ, даже концепцию которого тогда мало кто представлял.

– Я как журналист, который перешел в «Золотой Рог» вместе с вами, проработал в газете много лет и дослужился здесь до первого заместителя главного редактора, знаю, что вам пришлось очень несладко. А вы сами представляли, насколько это будет непросто?

– Если честно, то пришлось намного сложнее, чем я себе представляла и в самом, скажем так, жестком раскладе. Писать в газету и работать с журналистами – это было привычно, переучивать их – трудно. И интересно. Но с первых дней редакторства я стала директором. Мне пришлось заняться делами, далекими от журналистики. Тут, кстати, хочется сказать спасибо моему советскому опыту – под занавес перестройки я успела закончить курсы Госплана, где меня научили хозрасчету, в том числе и экономике предприятия. Но и плоды труда нашей команды оказались достойными потраченных сил. Увы, газета «Красное знамя» ушла со сцены, не выдержав рыночных реалий, а «Золотой Рог», вот, встречает очередной юбилей.

– Издательская компания «Золотой Рог» давно переросла приморские «штанишки», запустив проект для Хабаровска, а еще раньше появился журнал «Дальневосточный капитал», который сегодня известен во всех краях и областях Дальнего Востока и до Москвы. Как пришло осознание, что пора двигать за пределы Приморья?

– Бизнес, пусть и издательский, живет по рыночным законам. Приморским успешным компаниям стало тесно на потребительском рынке края, они расширяли свои границы и столкнулись с противостоянием местных властей и конкурентов – и мы двинулись вслед за бизнесом, чтобы обеспечить спрос на информацию о новых рынках.

В итоге, согласно исследованиям Ассоциации менеджеров России, «Золотой Рог» и «Дальневосточный капитал» с начала 2000-х занимают первые два места в рейтинге деловых СМИ региона.

– Я помню, как в середине 90-х годов в мире началось наступление Интернета. Уже тогда печатным СМИ давали от силы пять-десять лет жизни. Но поди же ты, «Золотому Рогу» двадцать, а газетные киоски еще ломятся от обилия печатной продукции.

– О том, что печатные СМИ уступают свое место Интернету, спорить бессмысленно, но и об их закате говорить и сегодня рано. Просто происходит некое сегментирование рынка, и печатные СМИ занимают те ниши, которые Интернету пока не по зубам.

Напомню, что такие споры возникают на разных витках прогресса. Когда-то демонизировали радио, потом, в 60-70-х годах прошлого века, все говорили, что скоро будет, как любил повторять герой одного известного фильма, одно сплошное телевидение… А сегодня и само телевидение трясется, боясь быть похороненным в цифровых новациях. Но заметьте, и радио, и телевидение, и даже книги никуда не делись…

Но тем не менее в 1996 году чуть ли не первыми в Приморье создали интернет-версию газеты. И сегодня уделяем серьезное внимание нашим интернет-изданиям ZRPRESS.ru и DVkapital.ru. Более того, мы сегодня готовим еще более мощный интернет-ресурс, но подробности пусть пока останутся секретом.

– Сегодня все плачут о кадровом голоде в журналистике. Понятно, что эта проблема касается не только деловой прессы, но вот «Золотой Рог» откуда кадры берет?

– Да все оттуда же. В основном с журфака, как бы он там сегодня не назывался. Именно его выпускники составляют костяк журналистского сообщества Владивостока. Есть, конечно, много людей «со стороны»: у нас журналистами работают кандидат геологических наук и политолог, дипломированный медик и экономист, но костяк – это журналисты с дипломами. А то, что сегодня идут какие-то нездоровые телодвижения в университете, так за этим, на мой взгляд, скрыто больше малопонятных амбиций, чем здравого смысла. Журналистам необходима академическая база, система знаний, чтобы быть …дилетантом, но знать, где взять нужные знания.

– Согласен, тут вряд ли поспоришь. Десятки журналистов – выходцев из «Золотого Рога» – работают в самых разных СМИ по всей стране. Не обидно ли, столько вкладывать в людей сил, а потом видеть в них даже своих конкурентов?

– Например, на посту главного редактора «Владивостока».

– Ладно, поймали на слове…

– Для меня вполне нормально, когда мой ученик встает на ноги, а потом может уйти. Я откровенно радуюсь успехам учеников, которым помогала когда-то оттачивать перо. Это жизнь. Я всегда отпускала молодых с грустью, но искренним пожеланием успеха.

– Сегодня мы не можем говорить, что федеральные власти не обращают внимания на Дальний Восток. Здесь реализуются десятки масштабных проектов. Вот и Владивосток готовится к саммиту АТЭС. Чего ждете от столь масштабного действа? Бизнес воспрянет?

– Было бы наивно ждать, что мосты, дороги и очистные сами по себе заставят бизнес больше вкладывать в регион. Более важны экономические условия, а с этим по-прежнему не все гладко – к обычным российским проблемам у нас добавляются специфические региональные.

С транспортом все понятно: Транссиб и порты – наше всё. Нефть и газ – это везде святое. Но когда предпринимаются попытки возродить у нас трудозатратные производства, я спрашиваю: а кадры где возьмете? Без господдержки им не выжить. Местный бизнес, кстати, быстрее и лучше ориентируется в реалиях. Я вижу, как незаметно, без помпы здесь начинают работать инновации. У нас в крае, ведь, уже и компьютеры современные собирают, что выглядело сказкой еще лет десять назад. Так что шансы у нашего бизнеса есть – не мешать бы!

– Под определением «нашему», вы имеете в виду приморский бизнес или, к примеру, и московский тоже?

– Я понимаю, Андрей, куда вы клоните. Под словом «наш» я имею ввиду российский бизнес в целом, потому что и без родных дальневосточных компаний территория не обойдется, и без столичных денег тоже.

– Условия для работы прессы в 90-х годах прошлого века и сегодня существенно разнятся. Я тут не только о политических свободах, но и экономических условиях. Сегодня многим СМИ стало практически невозможно выжить без, назовем так, денег от властей. Как тут насчет объективности СМИ?..

– Да, правила игры изменились, но на то мы и профессионалы, чтобы уметь работать в самых разных условиях, да и власти, ведь, понимают, что развитие бизнеса на их территории – важный показатель эффективности их работы. Поэтому во власти есть умные головы, которые понимают, что деловая журналистика не должна плясать под какую-то одну дуду.

– А если «дуда» аффилирована с конкретным бизнесом?

– Это тоже бывает, но времена меняются, а вместе с ними и губернаторы, мэры и прочее. Я уж пережила стольких…

– Каким вам видится будущее деловых СМИ? У бизнеса растет число источников информации, причем, более оперативных и специализированных. Чем тут могут взять газеты и журналы?

– Еще совсем недавно все дружно пытались хоронить журналистику как таковую. Дескать, блоги запросто заменят СМИ. Однако оказалось, что изо дня в день правильно заниматься сбором информации, ее анализом, уметь грамотно общаться и задавать вопросы, понятно, в конце концов, написать текст способны только профессионалы. Да и попробуй среди тысяч блогов найти нужную тебе информацию. Потом окажется, что она авторская версия… К деловой журналистике традиционно больше доверия.

Кроме того, бизнесу нужна коммуникативная площадка, чтобы до общества и власти донести и свое мнение. Как тут без деловых СМИ.

– С этим трудно не согласиться. Поздравляю вас и ваших читателей со значимым юбилеем!

– Спасибо.

«Дальневосточный капитал».