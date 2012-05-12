Юлия МАМРОВА, директор компании «Роял сервис»: В бизнесе – как в серфинге

Директор компании «Роял сервис» Юлия МАМРОВА пришла в таможенно-логистическую сферу со студенческой скамьи, окончив юридический факультет владивостокского филиала Российской таможенной академии. Работала в отделе таможенного оформления крупной федеральной компании, затем вместе с несколькими коллегами открыла другое предприятие, а спустя некоторое время решила открыть свою компанию.

Для того чтобы утвердиться на рынке, надо было собрать профессиональную команду и убедить потенциальных клиентов в том, что тебе можно доверять серьезные грузопотоки. В нее поверили. И сотрудники-мужчины, значительно старше по возрасту, пришедшие работать в ее компанию. И владельцы грузопотоков, рискнувшие поработать с новым игроком рынка. Обаяние новоиспеченного руководителя вовсе ни при чем. В какой-либо другой сфере жизни молодая и интересная женщина, возможно, может рассчитывать на снисхождение, но не в бизнесе. Тем более в таком серьезном, где тоннаж оформляемого груза исчисляется сотнями и тысячами, а возможные убытки от одной-единственной ошибки – миллионами.

– Юлия Владимировна, чем вы руководствовались, открывая свою компанию? Бизнес не женский, очень сложный, сотканный из нюансов законодательно-правовой сферы…

– Стратегия нашей компании определяется таможенной политикой России в мире. А риски есть всегда и везде, в любой сфере. И в журналистике тоже, согласитесь? Но это ведь вас не останавливает? Так и в нашем деле. Если ты хорошо разбираешься в области своей деятельности – и тебе нравится этим заниматься! – четко осознаешь, в чем может быть твое конкурентное преимущество на рынке, то неважно, какой это бизнес. Что же касается деления на женский и мужской, то для настоящего бизнесмена это не имеет значения. Если ты коммерсант от природы, то твое дело будет успешным, независимо от того, занимаешься ли ты таможенным оформлением либо добычей полезных ископаемых.

– Судя по тому, что компания очень быстро стала набирать обороты, открывать новые направления, вам это удалось. По какому принципу формируете команду?

– Главное – профессионализм и наличие профильного образования. А внутренним стандартам работы можно научить. Я всегда говорю новым сотрудникам: все, что вы знаете, останется при вас, но вы должны быть готовы многому учиться заново.

– Что, на ваш взгляд, привлекает клиентов, обращающихся в «Роял сервис»?

– С нами удобно работать. Думаю, именно этим и обусловлен тот факт, что, несмотря на молодой возраст компании, с нами сотрудничают серьезные предприятия с именем и историей: «Водный мир», «Епишев», «Торговый дом Дазэл», «Приморский кондитер»… Мы не переманиваем их у коллег по рынку, не даем пустых обещаний. Нам удается предложить более выгодные условия работы – как в плане приемлемой цены, так и в плане перечня и качества услуг.

– А ведь конкуренция на вашем рынке очень большая, сложно было найти свою нишу?

– Мне очень нравится, как по этому поводу сказали Кьелл НОРДСТРЕМ и Йонас РИДДЕРСТРАЛЕ в книге «Бизнес в стиле фанк»: «Секрет рыночного капитализма в том, что успешные компании стали таковыми, убив дух свободного предпринимательства. Они преуспели, всего лишь создав монополии, пусть и ненадолго. Истинное конкурентное преимущество создается за счет отказа от конкуренции. Настоящий успех определяется способностью быть другим и постоянной готовностью к изменениям».

Что же касается нашей компании, то она оказывает услугу в комплексе. Ведь таможенное оформление – это всего лишь одно из звеньев цепочки операций, требующихся клиенту. Если делить ее на сегменты и обслуживаться в разных компаниях, то в итоге выходит, что ответственность за груз, по большому счету, никто не несет, и в случае возникновения проблемы каждый начнет кивать на другого…

Логистика, экспедирование, сертификация, таможенные услуги – все соединено в общую логистическую схему, и мы ее полностью замыкаем. А для того чтобы она была оптимальной, используются различные виды транспортных перевозок. Мы предоставляем автомобильный транспорт под вывоз 40- и 20-футовых контейнеров, включая рефрижераторный, занимаемся вывозом контейнеров, находящихся под таможенным контролем (т. е. перемещаемых по процедуре таможенного транзита), оказываем услуги по перевозке контейнеров на железнодорожных платформах по территории России и морским транспортом из всех крупнейших портов Китая, Японии, Южной Кореи, США, Австралии и Европы до владивостокских портов – торгового и рыбного.

Поскольку при таможенном оформлении грузов часто возникает необходимость получения разрешительных документов, оказываем полный комплекс услуг в области сертификации. У нас наработан большой опыт в этом направлении, и мы предлагаем четкий алгоритм действий, позволяющий клиенту получить необходимые документы в кратчайший срок, причем по разумным ценам.

Также наша компания предоставляет услугу по закрытию склада на контейнеры, пришедшие по морским линиям APL, MAERSK, CMA CGM, KMTC, SINOKOR, FESCO и находящиеся на терминалах «Унэко», «ВКТ», СВХ «Дальрефтранс». Причем скорость закрытия склада у нас – одна из самых высоких.

Ну и, конечно, предлагаем дополнительный сервис: страхование груза, отслеживание его местонахождения, перевалка и разукомплектование, консалтинг и аутсорсинг в сфере внешнеэкономической деятельности.

– И с какой категорией клиентов вам интереснее всего работать?

– Мы работаем и с крупным, и с мелким бизнесом. С любыми объемами и различными направлениями. Молодые компании – вообще отдельная история: нам интересно вместе расти, осознавая, что в их успехах есть и наша заслуга тоже. География клиентов – вся Россия.

– Недавно мы виделись с вами на одном мероприятии, и я ненароком услышала, как в 11 часов вечера вы обсуждали с клиентом по телефону условия доставки его груза. Подобные ситуации не редкость?

– Случаются. У нас много региональных клиентов, и из-за разницы во времени многие из них «просыпаются» тогда, когда у нас уже окончен рабочий день. Я не вижу в этом ничего страшного. У постоянных клиентов есть мой мобильный телефон, и мне могут позвонить в любое время.

Если ты ввязался в серьезный бизнес, то должен отдавать себе отчет в том, что твое время теперь принадлежит не только тебе. Личные планы приходится согласовывать с рабочими процессами. Не могу, например, позволить себе улететь в отпуск под Новый год: только в январе, когда год завершен и все обязательства перед клиентами выполнены. А в декабре у нас горячая пора!

– Не жалеете о том, что занялись этим бизнесом?

– Нисколько. Чувствую себя на своем месте, занимаюсь любимым делом. У нас такая живая сфера деятельности! Как в серфинге: ты все время должен быть на гребне волны, мгновенно реагировать на малейшее движение законодательной базы или рынка. И делать это быстрее, чем твой клиент. Чтобы к моменту, когда он только задастся вопросом, как то или иное нововведение может повлиять на его бизнес, ты уже предложил ему готовое решение.

Досье "ДК"

Компания «Роял сервис» осуществляет таможенное оформление грузов, прибывающих на территорию РФ морским, авиа-, автомобильным и железнодорожным транспортом, декларирует товары по процедуре таможенного транзита, предоставляет услуги по перевозке грузов и координирует работу со складами временного хранения. Является официальным таможенным представителем, внесенным в соответствующий реестр. Ежемесячный грузооборот оформляемого товара составляет более 5000 тонн.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».