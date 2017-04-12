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Как создать и продать свою франшизу: основатели TopFranchise едут во Владивосток
Одни из лучших специалистов по франчайзингу в России, основатели ресурса TopFranchise (Москва) Василь Газизулин и Виктор Большаков проведут во Владивостоке мастер-класс на тему «Как создать и продать свою франшизу. Быстрый Старт. Практические советы предпринимателям» 22 апреля. Дневной интенсив будет посвящен быстрым и эффективным методам масштабирования бизнеса.
Покупка билетов по ссылке: http://primbiz.com/plan/?ELEMENT_ID=606
Мастер-класс пройдёт по программе "Быстрый Старт". По его итогам все, кто задумался над созданием своей франшизы, сможет сделать это по безопасному и проверенному алгоритму, тем самым увеличить отдачу от своего бизнеса в масштабах страны. Подробнее о программе TopFranchise ЗДЕСЬ.
На мастер-классе вы узнаете:
· с чего начать создание франшизы;
· как в современных реалиях масштабировать свой бизнес;
· как привлекать инвестиции;
· как развивать федеральную франчайзинговую сеть из Владивостока и т.д.;
· как продать 100 и более франшиз за 2 года.
Вы также получите оценку своего бизнеса на пригодность к франчайзингу и инструменты для продажи своей франшизы в оффлайне и онлайне.
«Сейчас самое время действовать и развивать свои проекты по франшизе, и мы приглашаем всех, у кого есть действующий бизнес присоединяться к нам на мастер-класс, - обратился Василь Газизулин в своем видео на YouTube. - Мы расскажем все лучшие практики России по выходу на федеральный и мировой рынок франчайзинга. Мы хотим, чтобы эта «франчайзинговая» волна подхватила ваши проекты и вынесла ваши компании в ТОП. Если у вас свой детский центр, салон красоты, производство, магазин или проекты, связанные с индустрией здоровья – приходите к нам, мы расскажем, как сделать из этого франшизу!».
Дата: 22.04.2017 (суббота).
Место: Владивосток, отель «Аванта» (ул. Гоголя, 41), конференц-зал (7 этаж).
Время: 10.00 - 18.00.
ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено. Доступно только 40 билетов.
Стоимость участия:
при оплате до 15.04.17 - 3.500 рублей,
до 21.04.17 - 5.000 рублей,
оплата на месте и в день мероприятия - 12.990 рублей.
Организатор: Клуб молодых предпринимателей Приморского края.
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