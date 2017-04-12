www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.96 р. 100 JPY: 51.48 р.
EUR: 60.3 р. 10 CNY: 82.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Как создать и продать свою франшизу: основатели TopFranchise едут во Владивосток

12 Апреля 2017, 09:44 | Владивосток

Одни из лучших специалистов по франчайзингу в России, основатели ресурса TopFranchise (Москва) Василь Газизулин и Виктор Большаков проведут во Владивостоке мастер-класс на тему «Как создать и продать свою франшизу. Быстрый Старт. Практические советы предпринимателям» 22 апреля. Дневной интенсив будет посвящен быстрым и эффективным методам масштабирования бизнеса.

Покупка билетов по ссылке: http://primbiz.com/plan/?ELEMENT_ID=606

Мастер-класс пройдёт по программе "Быстрый Старт". По его итогам все, кто задумался над созданием своей франшизы, сможет сделать это по безопасному и проверенному алгоритму, тем самым увеличить отдачу от своего бизнеса в масштабах страны. Подробнее о программе TopFranchise ЗДЕСЬ.


На мастер-классе вы узнаете:

·         с чего начать создание франшизы;

·         как в современных реалиях масштабировать свой бизнес; 

·         как привлекать инвестиции;

·         как развивать федеральную франчайзинговую сеть из Владивостока и т.д.;

·         как продать 100 и более франшиз за 2 года.

Вы также получите оценку своего бизнеса на пригодность к франчайзингу и инструменты для продажи своей франшизы в оффлайне и онлайне.

«Сейчас самое время действовать и развивать свои проекты по франшизе, и мы приглашаем всех, у кого есть действующий бизнес присоединяться к нам на мастер-класс, - обратился Василь Газизулин в своем видео на YouTube. - Мы расскажем все лучшие практики России по выходу на федеральный и мировой рынок франчайзинга. Мы хотим, чтобы эта «франчайзинговая» волна подхватила ваши проекты и вынесла ваши компании в ТОП. Если у вас свой детский центр, салон красоты, производство, магазин или проекты, связанные с индустрией здоровья – приходите к нам, мы расскажем, как сделать из этого франшизу!».

Дата: 22.04.2017 (суббота).

Место: Владивосток, отель «Аванта» (ул. Гоголя, 41), конференц-зал (7 этаж).

Время: 10.00 - 18.00.

ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено. Доступно только 40 билетов. 

Стоимость участия: 
при оплате до 15.04.17 - 3.500 рублей, 
до 21.04.17 - 5.000 рублей,
оплата на месте и в день мероприятия - 12.990 рублей.

Организатор: Клуб молодых предпринимателей Приморского края.

Instagram: primbizofficial

Facebook: PrimBiz
VK: primbiz

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: примбиз  франшиза  мастер-класс  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru