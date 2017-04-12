Как создать и продать свою франшизу: основатели TopFranchise едут во Владивосток

Одни из лучших специалистов по франчайзингу в России, основатели ресурса TopFranchise (Москва) Василь Газизулин и Виктор Большаков проведут во Владивостоке мастер-класс на тему «Как создать и продать свою франшизу. Быстрый Старт. Практические советы предпринимателям» 22 апреля. Дневной интенсив будет посвящен быстрым и эффективным методам масштабирования бизнеса.

Покупка билетов по ссылке: http://primbiz.com/plan/?ELEMENT_ID=606

Мастер-класс пройдёт по программе "Быстрый Старт". По его итогам все, кто задумался над созданием своей франшизы, сможет сделать это по безопасному и проверенному алгоритму, тем самым увеличить отдачу от своего бизнеса в масштабах страны. Подробнее о программе TopFranchise ЗДЕСЬ.



На мастер-классе вы узнаете:

· с чего начать создание франшизы;

· как в современных реалиях масштабировать свой бизнес;

· как привлекать инвестиции;

· как развивать федеральную франчайзинговую сеть из Владивостока и т.д.;

· как продать 100 и более франшиз за 2 года.

Вы также получите оценку своего бизнеса на пригодность к франчайзингу и инструменты для продажи своей франшизы в оффлайне и онлайне.

«Сейчас самое время действовать и развивать свои проекты по франшизе, и мы приглашаем всех, у кого есть действующий бизнес присоединяться к нам на мастер-класс, - обратился Василь Газизулин в своем видео на YouTube. - Мы расскажем все лучшие практики России по выходу на федеральный и мировой рынок франчайзинга. Мы хотим, чтобы эта «франчайзинговая» волна подхватила ваши проекты и вынесла ваши компании в ТОП. Если у вас свой детский центр, салон красоты, производство, магазин или проекты, связанные с индустрией здоровья – приходите к нам, мы расскажем, как сделать из этого франшизу!».

Дата: 22.04.2017 (суббота).

Место: Владивосток, отель «Аванта» (ул. Гоголя, 41), конференц-зал (7 этаж).

Время: 10.00 - 18.00.

ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено. Доступно только 40 билетов.



Стоимость участия:

при оплате до 15.04.17 - 3.500 рублей,

до 21.04.17 - 5.000 рублей,

оплата на месте и в день мероприятия - 12.990 рублей.

Организатор: Клуб молодых предпринимателей Приморского края.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.