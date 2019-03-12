Митинг заказывали?

За рядом акций протеста против строительства во Владивостоке тех

или иных объектов угадывается действие политических сил, а то и конкурентов...

Многочисленные акции протеста против точечных застроек, организованные различными инициативными группами, общественными организациями и даже отделениями политических партий, прокатились по Владивостоку подобно цунами, чтобы буквально обрушиться на строительную отрасль, сообщает газета «Золотой Рог».

Так, в феврале даже одновременно прошли два митинга. Сначала у памятника Ленину жители улицы Тихвинской выразили протест против вырубки леса, на месте которого планируют построить детский сад. Второй митинг провела партия КПРФ, поддерживая людей, бастующих против точечной застройки сразу в нескольких районах города.

Проблема митингов, пикетов и иных общественных выступлений против застройки на территории агломерации Владивостока на сегодняшний день превращается в фактор угрозы развитию строительных проектов и социальной дестабилизации, нанося ощутимый удар по деловому климату региона. И, что самое интересное, многие акции протеста, как выясняется, носят явно заказной характер и направлены против конкретных компаний. Так ли это, разбиралась газета «Золотой Рог».

Все против всего!

На территории леса по улице Тихвинской планируют построить детский сад. Местные жители - против перспективы лишиться зеленых насаждений. Они считают, что это благовидный предлог, чтобы начать незаконное строительство здесь и многоэтажных домов. Однако никакие протесты, направленная в мэрию резолюция, обращение к исполнительным органам власти не помогли. После проведения общественных слушаний, которые состоялись в мэрии города, было принято решение: садику быть.

Общественный деятель организации «БРОК» Ольга ДЫМНИКОВА рассказала о ситуации подробнее. Она, выражая мнение общественников, пояснила, что прошедшие общественные слушания носят заказной характер:

«Администрация города почему-то имеет право распоряжаться лесами, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, и распродавать территории под застройку, словно это обычные пустыри. Взять тот же санитарно-защитный лес, расположенный в районе улицы Тихвинская, где строится детский садик. По поводу данного строительства люди организовали акцию протеста с надеждой, что прокуратура и следственный комитет пресекут коррупцию. Люди просто пытаются достучаться до власти.

После проведения общественных обсуждений и представленной в мэрию резолюции по вопросу застройки в санитарно-защитном лесу, должны быть проведены публичные слушания. И они прошли. Только, почему-то, без нас. И вот как раз они, на наш взгляд, и могли носить заказной характер. Администрация города провела их в режиме секретности, не оповестив ни нас, как общественников, ни самих жителей Тихвинской. Хотя мы в письменном виде просили информировать нас о проведении любых мероприятий, касающихся данного вопроса. На публичных слушаниях присутствовали руководители дошкольных учреждений, бабушки, которые проголосуют и скажут что угодно за условные 500 рублей, а также, какие-то, мамочки с Патрокла, где нет своего детского садика. Всего порядка 200 человек. Все они высказались в пользу строительства детского садика в санитарно-защитном лесу. Таким образом, было принято окончательное решение - садик построят!»

Директор АН «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ по этому поводу высказал собственную точку зрения: «Есть люди, которые живут в доме всю жизнь, пользуются сквериком или пустырем и считают, что это - их личная территория. При этом оформить, например, этот участок по закону в придомовую территорию никто не удосужится. Но когда территорию на законных основаниях получает застройщик, поднимается волна возмущения. Безусловно, есть недобросовестные бизнесмены, которые своими действиями действительно ухудшают жизнь людей, но добропорядочные строительные компании также никто не отменял. И перед тем, как рубить с плеча, стоило бы разобраться в ситуации конкретнее. Существует практика, когда после акции протеста власть идет навстречу людям и отзывает даже законные разрешения на строительство. Это создает очень опасный прецедент».

По поводу вырубки деревьев в черте города председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО пояснил следующее: «При составлении генплана площадь лесных участков, необходимых городу, строго учитывается. Остальные лесные насаждения можно вырубать. В черте города лес должен быть только в специально отведенных зонах - парках. Современный город - это бетон, сталь и стекло. К сожалению, сегодня искусственно поднимается ажиотаж вокруг темы спасения деревьев, а людям, по факту, жить негде. Недавно мне задали вопрос о том, почему строители не осваивают район Выселковой, где много места. Но ведь данная территория практически вся состоит из промышленных зон и, как мне кажется, жилое строительство там не предусмотрено».

Девяностые в строительстве задержались

С одной стороны, общественность можно понять. Хаос в градостроительстве продолжается уже более 10 лет. Увы, еще в 90-х годах роль главного архитектора города ушла на второй план практически везде.

Тогда и во Владивостоке управление градостроительства и архитектуры было уничтожено полностью, и на сегодняшний день в данном ведомстве нет профильных специалистов, рассказала Ольга Дымникова, пояснив, что на сегодняшний день проект планировки территории города отсутствует, а при внесении изменений в генеральный план города Владивостока были допущены грубейшие нарушения:

«Управление градостроительства и архитектуры обязано следовать правилам градостроительной политики, основанным на законах. К ним относятся: лесной кодекс, водный, земельный, региональные нормы и правила и так далее. Но власть продолжает руководствоваться собственными корыстными интересами», - говорит Дымникова.

Небезызвестный ныне общественник, один из организаторов митинга против застройке на Тихвинской, Сергей МИЛЬВИТ согласен с коллегой, предполагая, что муниципальные земли города Владивостока в первой половине 2000-х были разделены между «своими»: «Некогда городские земли и по сей день находятся в собственности людей из окружения тогдашних руководителей города и края. Администрация Владивостока должна работать в интересах жителей города, а не только обслуживать бизнес. Где иски в суды, заявления в правоохранительные органы от чиновников администрации? Почему не расследуются темные кадастровые делишки? И это в то время, когда мы - жители Владивостока - продолжаем страдать от последствий действий тех лет. Данное обстоятельство и порождает социальный протест, гасить который надо, но не обвинением людей. Не стоит валить с больной головы на здоровую и заявлять, что, якобы, люди виноваты в том, что у них нет альтернативы. Самый верный способ - это повернуться к жителям лицом, услышать их и вместе найти выход из ситуации».

Активисты твердят в один голос: строить новое жилье необходимо, но нужно проверить и законность приватизации принадлежащих ранее городу земельных участков. «Разве нельзя вернуть их в муниципальную собственность, в случае если земли были отчуждены незаконно? Думается, не только можно, но и нужно. Однако по непонятным причинам этого не происходит. Мы наблюдаем иное. Точечная застройка, вырубка леса и другие, сомнительные с точки зрения комфортного проживания людей, подходы. Именно с их помощью администрация пытается решить земельную проблему», - возмущается Мильвит.

Золотые бараки

Насколько известно, местное отделение КПРФ выступает против точечных застроек как таковых. Организация митингов при содействии коммунистов стала для строительной отрасли во Владивостоке костью в горле.

Мы поговорили с секретарем Приморского краевого отделения КПРФ Анатолием ДОЛГАЧЕВЫМ, который пояснил: партия не против строительства, но новые дома нужно возводить на месте старых, и никак иначе:

«Мы за то, чтобы людей переселяли из ветхого аварийного жилья, старые дома сносили и на этом месте строили новые многоэтажные дома. На сегодняшний день во Владивостоке, да и в других приморских городах, сотни людей не могут себе позволить купить квартиру, продолжая жить в бараках в страшных условиях, с удобствам на улице. Например, на Херсонской, в шаговой доступности от разваливающихся бараков, строят многоэтажный дом, который буквально лепится к соседним жилым объектам. Возникает вопрос: почему бы не снести ветхий фонд и на этом месте не построить новое здание? Безусловно, городу нужно расширяться, но исключительно в законных рамках. Но чаще всего застройщикам плевать на мнение жителей соседних домов. А ведь городу нужны парки, скверы, требуется озеленение. Основные виновники сложившейся конфликтной ситуации между застройщиками и общественностью - городские власти, продающие земли коммерсантам. Поэтому митинги будут продолжаться».

Конечно, расселение ветхого и аварийного жилья - дело нужное и благородное. Но для застройщиков - невыгодное, говорят эксперты. В городе, да и в стране в целом, просто не создано механизма, чтобы, помогая с расселением ветхого жилья, коммерческие компании получали хоть какие-то льготы.

«Что касается расселения ветхого и аварийного жилья. Коммерческую застройку строительная компания осуществляет за собственные средства. А часто комната в бараке, в которой еще и прописано человек 50, стоит как хорошая 3-х комнатная квартира. Маржинальность такой стройки практически нулевая. Подобные «золотые» квадратные метры никому не нужны. Ни строителям, ни самим потенциальным покупателям», - пояснил Сергей Косиков.

К сожалению, в строительстве всем угодить невозможно. Одним людям нужны новые дома, современные квартиры, другие готовы «взорвать» стройку из-за нескольких спиленных деревьев. Однако, если руководствоваться не эмоциями, а разумом, все должны понимать, что останавливать строительство в городе недопустимо.

«Сотни людей до сих пор живут в бараках и хрущевках, а о тех, у кого вообще собственного жилья нет, я и не говорю. Замороженные стройки автоматически толкают цены за кв. метр вверх, поэтому я убежден, что строить нужно больше. Другой вопрос, что застройка должна происходить на законных основаниях», - уверен Сергей Федоренко.

Митинги по прайсу

По поводу митингов общественники сходятся в одном: публичные мероприятия должны быть санкционированы - это первейшая обязанность организатора. Сергей Мильвит утверждает, что когда организатором публичных акций выступает он, то митинги обязательно согласованы:

«В ходе проведения акции протеста мы стараемся предлагать альтернативу. На митингах озвучиваем конкретные факты нарушений закона и ждем реакции правоохранительных органов. Для меня митинг - это выражение чаяний простых людей, к которым власть обязана прислушиваться, при необходимости объяснять свои действия, искать компромиссы. Альтернатива всегда есть, однако в одиночку, без содействия власти, люди, разумеется, предложить продуманных решений не могут. Поэтому нужен диалог, именно для этого и нужны общественные организации и общественники».

Анатолий Долгачев также отмечает, что КПРФ также выступает исключительно за санкционированные акции протеста. «Не каждый человек знает, как правильно организовать митинг. Наша партия в этом вопросе оказывает гражданам содействие. Мы сами подаем заявку, привозим технику, выступаем организаторами. Но участие в митингах принимают обычные неравнодушные жители».

Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Например, представители строительной отрасли считают, что многие митинги носят заказной характер. Какие-то связаны с политикой, другие - с конкуренцией.

Сергей Федоренко напоминает, что в России проводимые митинги протеста часто носят провокационный, анархический характер. «Я бы даже сказал, что мы наблюдаем охлократию - власть толпы», - подчеркивает он. Сергей Мильвит в этом вопросе согласен с представителем строительной общественности. В частности, он считает, что нередко протестные митинги организуют оппозиционные партии, одержимые лишь желанием заработать политические очки или отстоять интересы какого-нибудь партийного спонсора. «По некоторой информации, в 2019 году эти профессиональные бунтари получат значительные ресурсы на развитие протестной активности. Однако меня это не касается, потому как я не отношусь к какой-либо партии и в этом плане - вне политики», - говорит Мильвит.

Одним из самых неприятных последствий митингов строители называют реакцию на происходящее инвесторов, которые строго отслеживают каждое движение на строительном рынке. Зачастую, после таких вот мероприятий, инвестирование проектов прекращается. «Самое обидное, что большинство акций протеста носят заказной, политизированный характер. Я сам наблюдал, как ситуация с застройкой территорий используется политическими руководителями для лоббирования своих интересов перед выборами. Кроме того, стройки часто останавливали сами мэры, дабы продемонстрировать народу свою псевдосправедливость. На самом деле, организовать митинг несложно. Дал каждому по тысяче - и выйдет 100 человек. Сто тысяч рублей для такого дела - копейки. А без денег сегодня никого никуда не вытянуть», - рассказал Сергей Федоренко.

Анатолий Долгачев же, напротив, убежден, что никто людей насильно выходить с плакатами на улицу не заставляет, и уж конечно, никого не подкупают. «КПРФ такие мероприятия не политизирует. Всегда легче сказать, что кто-то кого-то подкупил, либо преследует собственные корыстные цели, нежели посмотреть правде в глаза - есть проблема, люди пытаются ее решить», - отмечает он.

Генеральный директор СК «Система» Алишер АББАСОВ газете «Золотой Рог» рассказал, что ситуация с митингами на сегодняшний день крайне острая и наболевшая, и она коснулась его строительной компании непосредственно:

«Мы в качестве резидента Свободного порта Владивосток заключили договор аренды на земельный участок на строительство многоквартирного жилого дома по улице Уткинской во Владивостоке. На данный момент нами проводятся работы по проекту планировки территории. Как только об этом стало известно местным жителям, тут же был проведен митинг против запланированного строительства. Организатором акции стала КПРФ. Я считаю, что мы, как строители, становимся заложниками политических игр. Но не это главное. Предлагаю вдуматься в суть требований народа. Люди изъявляют желание на этой территории построить спортивную площадку. В таких ситуациях, к сожалению, власти часто принимают сторону митингующих, не разобравшись в проблеме. Например, если говорить о нашем случае, согласно нормам проектирования, спортивную площадку построить на данном участке нельзя априори, так как здесь проходит высоковольтная линия.

Любой специалист-проектировщик скажет, что без кабелирования на этом участке никаких объектов построено быть не может. Стоимость таких работ - около 100 млн рублей. Сама спортплощадка, которую так желают жильцы, стоит порядка 30 млн рублей. Мы же предлагаем закабелировать, то есть закопать, высоковольтную линию за свой счет, построить жилой многоквартирный дом и две спортивных площадки, одну для мини-футбола, другую для воркаута. Данный проект будет предоставлен в администрацию города. То есть мы готовы к диалогу. Однако нас никто не слышит».

Инвестора легко спугнуть

Подытожил разговор председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО, который отметил, что столкновение интересов общественности и строителей - это медаль о двух сторонах:

«С одной стороны, естественно, застройка должна учитывать особенности развития территории и требования экологии, с другой - развитие агломерации не может стоять на месте, город должен развиваться и строиться, и, конечно же, в таких условиях будут практически всегда находиться недовольные, которые будут в той или иной форме протестовать или высказывать свое недовольство складывающейся ситуацией».

Тимченко высказал предположение, что в определенной степени почву для такой неоднозначной ситуации создали власти, которые на протяжении последних 10-15 лет неоднократно выдавали разрешения на точечную застройку прямо в историческом центре города, после чего возникали скандалы, и в некоторых случаях такие разрешения удавалось даже отменить. «При этом бизнес тоже можно понять - предприниматели вкладывают деньги и заинтересованы в скорейшем развитии проекта, и любая задержка в его реализации – это прямые убытки для застройщика», - говорит эксперт. В таких обстоятельствах, когда гражданская активность повысилась, и выступления возникают достаточно спонтанно, ситуацию могут использовать не только гражданские активисты и местные жители, но и конкуренты строительных компаний. Поэтому тут нельзя давать однозначные оценки - каждый случай надо рассматривать отдельно, исходя из конкретных обстоятельств», - добавляет он.

Рассуждая о путях решения указанной проблемы, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» подчеркнул важность комплексных решений по следующим направлениям: во-первых, нужно делать более открытой и эффективной процедуру общественных слушаний по строительным проектам. Во-вторых, застройка на территории города должна укладываться в общий план его развития, что будет исключать случаи точечной застройки в центре города или лесоохранных зонах. В-третьих, должна быть прозрачная и понятная, и самое главное, стабильная политика властей по отношению к строительному бизнесу - предпочтение должно отдаваться проектам комплексного развития территории, проектам, имеющим социальный характер и так далее. «В этом отношении эксперты «Деловой России» уже давно предлагают создать систему выкупа участков, на которых расположено аварийное и ветхое жилье - бизнес будет их выкупать и расселять жителей или выплачивать им компенсации и получать участки под застройку - естественно, речь должна вестись преимущественно о проектах комплексной застройки с созданием соответствующей сопутствующей социальной инфраструктуры», - пояснил Алексей Тимченко.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

«Умышленная подмена»

О том, почему жителям Владивостока приходится выходить на митинги, чтобы защитить законное право на санитарно-защитные зоны и «легкие города», порталу Vl.Ru рассказала представитель общественной организации «Бюро региональных общественных кампаний» Ольга ДЫМНИКОВА.

«При подготовке и утверждении внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки была совершена умышленная подмена назначения территорий и несоответствующее назначение закрепления территориальных зон должностными лицами. Это «КБУ «Центр развития территорий», комиссия по ПЗЗ, департамент градостроительства Приморского края, управление по охране окружающей среды и природопользованию, департамент земельных и имущественных отношений, кадастровая палата Приморского края, департамент лесного хозяйства и другие. Управление градостроительства и архитектуры Владивостока уже десять лет допускает хаотичную застройку города из-за отсутствия проекта планировки территории. УГА является виновным в создании в городе строительного и транспортного коллапса, лишает жителей благоприятной и комфортной среды, нанося невосполнимый вред экологии, здоровью людей. Проект планировки территорий является обязательным градостроительным документом, обязанным быть у существующих районов города все эти годы».

Фото Vl.Ru.