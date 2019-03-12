Во Владивостоке скандальные гостиницы уйдут по цене гостинок

Даже при самом удачном раскладе при продаже «Хаяттов» бюджету Приморья будет нанесен сокрушительный удар

На минувшей неделе АО «Российский аукционный дом» опубликовал извещения о проведении новых аукционов по продаже двух гостиниц в столице Приморья, претендовавших на бренд Hyatt, сообщает газета «Золотой Рог». Детали предстоящих аукционов вызвали большой резонанс: в лучшем случае долгострои продадут за 10,4 млрд рублей – почти вдвое меньше суммы затрат на строительство; а в худшем – бюджет края потеряет около 15 млрд рублей. При этом, уточняют организаторы торгов, минимальная цена продажи отелей (3,7 млрд рублей с учетом НДС 20%) отражает оценку их реальной рыночной стоимости.

Как заявляли ранее власти Приморья, после провалившейся в январе попытки реализовать отели-долгострои за сумму, равную величине бюджетных затрат на их строительство, новый аукцион пройдет по голландской схеме, предполагающей торги на понижение. Номинальным продавцом гостиниц выступает АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье»), учредителем которого является департамент земельных и имущественных отношений администрации Приморья. Аукцион по продаже отеля на мысе Бурном запланирован на 5 апреля, а 15 апреля с молотка попробуют пустить гостиницу на Корабельной набережной. Прием заявок на первый аукцион завершается 3 апреля, на второй – 11 апреля.

Лоты с ипотекой

Для отеля на мысе Бурном нынешние торги станут уже пятыми. Лот, который разыграют 5 апреля, включает в себя 14-этажное здание отеля площадью 36,4 тысячи кв.м. и здание SPA-комплекса площадью 10,2 тысячи кв. м. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Одновременно с переходом права собственности на объекты незавершенного строительства покупатель приобретает право аренды земельного участка площадью почти 17,9 тысячи кв.м, договор аренды которого истекает в 2061 году. При этом срок аренды второго участка площадью 13,4 тысячи кв. м, предоставленном собственнику в целях строительства в 2016 году, истекает на днях. Здания и права аренды земельных участков в настоящее время обременены ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк России». Кроме того, в отношении обоих земельных участков установлен постоянный публичный сервитут – обеспечение свободного доступа граждан к Амурскому заливу, а также обеспечение доступа в целях ремонта объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Досье газеты «Золотой Рог»

Как следует из подготовленной для потенциальных покупателей презентации, работы на гостинице на мысе Бурном приостановлены с февраля 2014 года; осуществляется только охрана и минимально необходимое техническое обслуживание объекта. В здании гостиницы на 100% готов бетонный каркас; завершены работы по устройству кровли, остеклению и облицовке фасада; полностью смонтированы 16 лифтов; закончены работы по устройству перегородок и частично выполнены отделочные работы на различных этажах и зонах объекта. В здании СПА-комплекса полностью готов бетонный каркас; завершены работы по устройству кровли и монтажу купола; выполнено остекление фасада; завершены работы по устройству скважины для комплекса. В конференц-зоне необходимо производство отделочных работ. Автопарковка гостиницы выполнена на 95%, благоустройство прилегающей территории – на 80%. Объект по временной схеме подключен к электроснабжению, присоединен к теплосетям; для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию построены сети наружного водопровода ДУ 500 мм от проспекта Красного Знамени.

Лот с гостиницей на Корабельной набережной включает в себя многофункциональный гостиничный комплекс делового типа общей площадью 6,1 тысячи кв.м готовностью 60%, а также земельные участки площадью 1,7 тысячи кв.м и 70 кв.м На объекты действует обременение в пользу «Сбербанка». Вместе со зданием гостиницы покупатель также получит право аренды на земельные участки площадью 747 кв.м (срок аренды - по август 2059 года); 7,25 тысячи кв.м (срок аренды - по 31 июля 2019 года); 3,1 тысячи кв.м (срок аренды - по февраль 2020 года) и 2,86 тысячи кв.м (срок аренды - по 31 июля 2019 года). Первые два участка имеют обременение в пользу «Сбербанка». Добавим, что по всем заложенным объектам регистрационная запись об ипотеке будет погашена краевым управлением Росреестра после полной оплаты покупателем зафиксированной на торгах стоимости гостиниц. На снятие обременения отводится 20 дней.

Досье газеты «Золотой Рог»

Согласно представленной инвесторам информации, в гостинице на Корабельной набережной на 100% выполнены подготовительные, земляные работы, фундаменты, железобетонные работы. Также полностью завершены фасад и кровля. Наружные стены готовы на 90%, а вот с внутренней «начинкой» объекта дела обстоят хуже. Стены, перегородки, полы и отделка готовы «в среднем» (формулировка из презентации – прим. автора) на 55%, а внутренние сети – на 70%. При этом системы отопления, водоснабжения, пожаротушения, освещения в номерах выполнены более чем на 90%. Установка технологического оборудования завершена на 60%, а работы по благоустройству – на 80%.

К цене вопросов нет?

Начальная цена продажи отеля на Бурном – 4,91 млрд рублей, минимальная цена – 2,16 млрд рублей. Отметим, что она почти на 0,8 млрд рублей ниже, чем минимальная цена продажи данного отеля на аукционе осенью 2017 года, отмененном по распоряжению прежнего главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО. Однако вторую гостиницу – на Корабельной набережной – могут продать еще дешевле – всего за 1,68 млрд рублей. Общая сумма продажи в случае покупки обеих гостиниц по минимальной цене в 3,84 млрд рублей вряд ли оставит равнодушной общественность. Но, как уточнили в «Российском аукционном доме», оценку стоимости объектов проводила всемирно известная компания Ernst&Young.

- Проведена большая экспертиза, подготовлены отчеты по обоим объектам. В качестве минимальной цены продажи указана цена, которую в Ernst&Young обозначили в качестве рыночной стоимости гостиниц. Максимальная цена продажи, установленная для нового аукциона – это цена отсечения на первых торгах, - прокомментировала руководитель департамента по информационной политике Российского аукционного дома Алина КУБЕРСКАЯ.

В компании EY, куда «Золотой Рог» обратился за официальным комментарием, пояснили, что отчет об оценке объекта является закрытой информацией. Ответ на запрос о факторах, которые повлияли на снижение минимальной цены продажи гостиниц по сравнению с предыдущими торгами, на момент сдачи материала получен не был.

Добавим, что в 2017 году, после отмены аукциона по «Хаятту» на Бурном генеральный директор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО отмечал, что «Сбербанк», в 2011 году предоставивший АО «Наш дом - Приморье» кредит в размере 1,9 млрд рублей, оценил минимальную стоимость данной гостиницы в 2,3 млрд рублей. Комментируя очередной аукцион, в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» в ответ на запрос газеты «Золотой Рог» подтвердили: банк как залоговый кредитор дал согласие на реализацию данных объектов с открытых торгов – по запросу компании, владеющей гостиничными комплексами. Сумму оставшейся на данный момент задолженности по кредиту, взятому АО «Наш дом – Приморье» в 2011 году на строительство отелей, в Сбербанке разглашать отказались. Ранее Контрольно-счетная палата Приморского края в одном из своих отчетов отмечала, что на обслуживание кредита в 1,9 млрд рублей в 2011-2017 годах регион потратил немногим более 1 млрд рублей.

Также следует упомянуть о расходах, которые должны понести участники торгов. Сумма обеспечения заявки в каждом из аукционов равна 300 млн рублей; победителю торгов эту сумму зачтут в счет оплаты покупки соответствующей гостиницы. Вознаграждение «Российского аукционного дома» за организацию и проведение аукциона составит 2% от цены продажи гостиниц – данную комиссию также оплачивает победитель торгов.

Интересно, что минимальная сумма продажи двух отелей-долгостроев (около 3,8 млрд рублей) во Владивостоке сопоставима с расходами краевого бюджета на обновление инфраструктуры новоиспеченной столицы Дальневосточного федерального округа на 2019 год.

Получается, что столичный статус Владивостока «оплатит» будущий покупатель «Хаяттов», и открытым останется только один вопрос, который уже поднимался на страницах «Золотого Рога»: кто компенсирует казне Приморья разницу между затратами на строительство изначально не нужных заштатному городишке двух громадин и выручкой от их реализации?

Впрочем, ответ очевиден…

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.