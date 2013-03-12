Крестная мать дальневосточных портов

14 марта исполнится 50 лет,

как Тамара Петровна Патракова -

один из ведущих сотрудников ДНИИМФа - переступила порог этой организации

Стиль высококлассного специалиста, продолжительное время работающего на одном месте, настолько противоречит сегодняшней моде менять работу и, кстати сказать, род деятельности, что пример Тамары ПАТРАКОВОЙ, проработавшей на одном месте 50 лет, одновременно удивляет и восхищает.

Судьба щедро одарила эту женщину, подарив ей не просто долгие годы жизни, но позволила проживать их активно, в полную силу. А ведь в жизни Тамары Петровны, как в жизни любого человека, бывало всякое. Не зачерстветь душой помогла природная доброта.

Владивосток - навсегда

Так сложилось, что в далекие теперь уже 60-е годы прошлого столетия судьба забросила бывшую студентку Новосибирского института инженеров водного транспорта на Дальний Восток. Поколесив с мужем-военным по просторам бывшего Советского Союза, Тамара Петровна вместе с семьей оказалась во Владивостоке. С тех пор Владивосток стал ее второй родиной. Здесь прошли самые интересные, прекрасные своей молодостью годы, выросла дочь, внучка, теперь подрастает правнучка. И все это время главной ее привязанностью была и остается работа. Из тех 50 лет, что Тамара Петровна провела в стенах Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ) - одного из старейших на Дальнем Востоке, а именно с 14 марта 1963 года, 28 лет она возглавляет один из ведущих его отделов - отдел портов.

Чтобы оценить меру ответственности, стоящей перед командой специалистов, которую возглавляет Тамара Петровна, достаточно просмотреть перечень работ, выполняемых ее отделом. Это - разработка стратегических планов развития портов, предпроектной и проектной документации, технико-экономические обоснования всех стадий проектирования, планов по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, включая розливы в акватории портов нефти и нефтепродуктов, и прочее, прочее. У истоков многих известных проектов стояла Тамара Петровна со своей командой.

О людях - только хорошее

- Бывший министр морского флота СССР, возглавлявший министерство с 1985 по1991 годы, Юрий Михайлович ВОЛЬМЕР лично передавал Тамаре Петровне приветы, - рассказывает о своей коллеге, с которой проработал вместе многие годы, главный инженер проектов ДНИИМФ Алексей Ефимович СЕЛЮТИН. - Такое уважение она заслужила тем, что сама всегда относилась к людям по-доброму. Бывало, спросишь у нее про кого-то, и она неизменно скажет о человеке только хорошее.

Тамара Петровна пришла в Дальморниипроект инженером в отдел портов. Тогда мы были заняты разной работой и пересекались, лишь когда необходимо было решать специфические вопросы, - продолжает рассказывать Алексей Селютин. - На любом объекте, а у нас они почти все связаны с морем, необходимо решать не только технические и технологические вопросы, но и проблемы безопасности в широком смысле – от охраны людей и объектов до охраны окружающей среды. А когда Тамара Петровна стала начальником отдела портов, а я к тому времени – главным инженером проектов, судьба свела нас более тесно. И это сотрудничество длится уже 28 лет. Я этому только рад, потому что с этим человеком работать легко, какие бы трудные вопросы ни приходилось решать. За все время совместной работы я не видел, чтобы Тамара Петровна повысила на кого-то голос, а ведь ситуации бывали разные, и порой – исключительно сложные. К тому же она человек глубоко знающий, вникающий в проблему и всегда найдет для вас время, несмотря на любую занятость. Так что всякий раз, когда в работе института глобальный проект и возникает необходимость посоветоваться, я прежде всего иду к Тамаре Петровне.

Проекты, которые останутся в истории

Десятки проектов прошли через руки Тамары Петровны. Проекты последних лет – это нефтеналивной порт Козьмино, выносной погрузочный терминал для завода по сжижению природного газа шельфового проекта «Сахалин-2», другие.

Не всякий, даже знакомый с историей строительства инфраструктуры проекта «Сахалин-2», знает, что Тамара Петровна в числе других сотрудников ДНИИМФ была участницей создания выносного погрузочного комплекса в Анивском заливе, спроектированного специалистами ДНИИМФ для единственного в России завода по сжижению природного газа.

- В акватории этого залива очень сложные условия строительства, и мы гордимся тем, что сработали успешно, - продолжает свой рассказ Алексей Ефимович Селютин.

Кстати, в 1986 году правительство СССР для освоения шельфа Сахалина планировало построить на этом месте в Анивском заливе, на единой акватории порт для обслуживания будущих работ на шельфе Сахалина и судоремонтный завод.

- В ту пору Тамара Петровна уже возглавляла отдел портов, а я был назначен главным инженером проекта, - говорит Алексей Ефимович. – Тот проект не был реализован, он не подходил под естественные условия площадки – частое волнение с высотой волн, достигающих 6 м, сложная ледовая обстановка и геология морского дна. И, если для порта волна не так страшна - судно при штормовом предупреждении может уйти на рейд и переждать непогоду, - то для судоремонтного завода акватория должна быть защищена всегда. А для этого необходимо было либо строить оградительные сооружения на расстоянии 4-5 км от берега, либо делать дноуглубительные работы в скальной породе. Затраты и время, которые понесло бы государство на реализацию данного проекта, были неоправданно высокими. Наш институт выпустил проект с резолюцией – «невозможно». Мы фактически заявили, что постановление правительства невыполнимо, грянул гром. Два года длилось разбирательство - строить, не строить. Но в итоге наши аргументы оказались весомее других.

Зато в 90-е годы, а именно в 1991 году, когда объявлялся тендер на освоение шельфа Сахалина (проект «Сахалин-2»), проектировщиков ДНИИМФ привлекли к участию в качестве консультантов по выбору подрядчика среди ведущих компаний мира. Рекомендация специалистов института была учтена правительством. Это был первый крупный иностранный проект института.

- В дальнейшем, когда началось строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) и выносного причала в акватории Анивского залива, именно наши специалисты предложили применять готовые строительные конструкции и делать их монтаж на месте. Первая реакция японцев была - «невозможно», так как расчетная длина проектных строений, подлежащих монтажу на акватории, составляла более 80 м, а масса рассчитанных нами опор должна была превысить 2 тыс. т. Но в конечном итоге было принято наше решение. Специально для монтажа пролетных строений и опор выносного погрузочного причала в Японии был построен плавучий кран, грузоподъемностью 3 тыс. т. Именно мы вели технический и авторский надзор за этой стройкой, в том числе с неоднократным выездом наших специалистов в Японию, где выполнялся технический контроль за изготовлением строительных конструкций. На примере данного строительства можно судить, насколько в проектной работе важен опыт, знания, логика в принятии решения, отдача своей работе. Всеми этими качествами обладает Тамара Петровна Патракова, - говорит о коллеге Алексей Ефимович.

- Россия существует только потому, что есть такие люди, как Тамара Петровна, - поддерживает наш разговор генеральный директор ДНИИМФ Ярослав Николаевич СЕМЕНИХИН. - Они являются носителями знаний, именно они создают научные, проектные школы, вокруг таких людей создаются коллективы, способные на грандиозные проекты, благодаря таким людям сохраняется преемственность поколений высоких профессионалов. В конечном итоге экономику делают именно такие люди, как Тамара Петровна!

Молодое поколение понесет традиции дальше

Поколение проектантов за годы перестройки существенно поредело. Правительство не позаботилось о сохранении кадров проектировщиков, а зря. Слишком специфическая это специальность, где нужно иметь не только специальные знания, но и вникать в область смежных наук и технологий.

Подготовить в вузе, даже в очень престижном, такого специалиста невозможно. Нужны годы, чтобы из грамотного молодого человека сделать настоящего аса в проектировании. Причем эти годы должны пройти рядом с опытными, знающими свое дело до тонкостей, профессионалами.

Далеко не каждый проектный институт в России сегодня может похвалиться такой преемственностью. Не избежал этой участи и ДНИИМФ. Коллективу института, как и всем россиянам, в годы перестройки пришлось несладко - не было заказов, зарплаты. Многие не выдерживали и уходили. И винить их за это нельзя, было такое время, сложное, а у каждого семья. Целые отделы лишились профессионалов, заменить которых и до сих пор некем. Тем, кто остался, сегодня надо кланяться в ноги за то, что не спасовали, остались и сохранили знания, квалификацию, которую могут передать новому поколению, которое наконец стало приходить в проектную сферу. Молодежи, решившей посвятить себя инженерно-технической, проектной работе, все еще недостаточно, но она есть.

Тамаре Петровне удавалось и удается привлекать в свой отдел портов свежие кадры, а главное – убеждать их остаться. Многие годы она возглавляет аттестационную комиссию в Морской академии, отчасти это помогает в поисках и подборе будущей кадровой смены института. Другого выхода нет - в России фактически нет вузов, которые бы выпускали готовых проектантов.

Сколько раз ей приходилось хлопотать перед руководством, чтобы молодые специалисты не остались без внимания, опеки, получали не самую минимальную заработную плату, чувствовали заботу коллектива, а значит, были уверены в будущем. Она добивалась для них участия в проектах, премиальных вознаграждений…

- Зато сегодня отдел портов один из самых молодых в институте, - говорит Алексей Ефимович Селютин. – И это замечательно. Здесь есть кому передать знания, а это для настоящего профессионала, каким является и Тамара Петровна, настоящая награда.

Досье «ЗР»

За трудовые заслуги Тамара Петровна награждена Почетной грамотой ММФ (1974 г.), Знаком «Почетный работник морского флота» (1976 г.), Серебряной медалью ВДНХ (1982 г.), орденом «Трудового красного знамени» (1984 г.), медалью «Ветеран труда» (1986 г.), получила звание «Лучший по профессии» (1987 г.), награждена медалью «300 лет Российскому флоту» (1996 г.), почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края (2006 г.).

Беседовала Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.