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Авиакомпания "Владивосток Авиа" одна из самых пунктуальных в России
Авиакомпания "Владивосток Авиа" в январе 2013 года допустила минимальный процент задержек рейсов (2%, 20 задержек из 976 рейсов) среди российских авиаперевозчиков. Лучше приморцев отработала только авиакомпания "Россия" – 1,4%.
Как говорится в материалах Росавиации, наибольший процент задержек рейсов в январе допустила аивакомпания "Московия", задержавшая 18,9% рейсов, всего был задержан 31 рейс из 164 выполненных.
"Аэрофлот" задержал 339 рейсов из 12 886, что составляет 2,6%, авиакомпания "Сибирь" - 145 рейсов из 4 980 (2,9%), "Трансаэро" - 176 из 4 768 (3,7%), авиакомпания "ЮТэйр" - 372 из 6 632 выполненных рейсов (5,6%).
ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года.
Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Тысячу раз пожалел, что полетел из Москвы с вашей компанией!без извинений самолет посадили в Хабаровске и еще два часа пересаживали по другим рейсам во Владивосток, самолеты грязные, туалеты воняют. Никогда больше с вами в небо и друзьям не советую.