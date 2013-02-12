Авиакомпания "Владивосток Авиа" одна из самых пунктуальных в России

Авиакомпания "Владивосток Авиа" в январе 2013 года допустила минимальный процент задержек рейсов (2%, 20 задержек из 976 рейсов) среди российских авиаперевозчиков. Лучше приморцев отработала только авиакомпания "Россия" – 1,4%.

Как говорится в материалах Росавиации, наибольший процент задержек рейсов в январе допустила аивакомпания "Московия", задержавшая 18,9% рейсов, всего был задержан 31 рейс из 164 выполненных.

"Аэрофлот" задержал 339 рейсов из 12 886, что составляет 2,6%, авиакомпания "Сибирь" - 145 рейсов из 4 980 (2,9%), "Трансаэро" - 176 из 4 768 (3,7%), авиакомпания "ЮТэйр" - 372 из 6 632 выполненных рейсов (5,6%).

ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года.

Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.