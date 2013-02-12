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Авиакомпания "Владивосток Авиа" одна из самых пунктуальных в России

12 Февраля 2013, 18:31 | Владивосток

Авиакомпания "Владивосток Авиа" в январе 2013 года допустила минимальный процент задержек рейсов (2%, 20 задержек из 976 рейсов) среди российских авиаперевозчиков. Лучше приморцев отработала только авиакомпания "Россия" – 1,4%.

Как говорится в материалах Росавиации, наибольший процент задержек рейсов в январе допустила аивакомпания "Московия", задержавшая 18,9% рейсов, всего был задержан 31 рейс из 164 выполненных.

"Аэрофлот" задержал 339 рейсов из 12 886, что составляет 2,6%, авиакомпания "Сибирь" - 145 рейсов из 4 980 (2,9%), "Трансаэро" - 176 из 4 768 (3,7%), авиакомпания "ЮТэйр" - 372 из 6 632 выполненных рейсов (5,6%).

ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года.

Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Владивосток авиа  аэрофлот 



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Комментарии

  • Псевдоним09:01, 13.02.2013#

    Тысячу раз пожалел, что полетел из Москвы с вашей компанией!без извинений самолет посадили в Хабаровске и еще два часа пересаживали по другим рейсам во Владивосток, самолеты грязные, туалеты воняют. Никогда больше с вами в небо и друзьям не советую.

  • Александр16:01, 13.02.2013#

    Маладца! Все виртуалим? ВладАвиа уже почти год, как на Москву не летает. АФЛу привет за эффективный менеджмент;)

  • цензор09:01, 13.02.2013#

    А вот рекламы НЕ НАДО!!! Аэрофлот скоро благополучно загнется, туда ему и дорога. я лично летаю в других авиакомпаниях - только не на "Владивосток Авиа"! Так что "ХРЕНОВЫЙ" PR!

  • Псевдоним09:09, 13.02.2013#

    Большей мерзости, чем Владавиа представить просто трудно. Самолеты грязные, хамство персонала да и все остальное на уровне обычной придомовой помойки. Народ уже знает их и просто голосует рублем, летая другими компаниями, вот они и проплатили хвалебную статейку.

  • Андрей09:18, 13.02.2013#

    Хочется пожелать Владавиа, в свое время давшей работу не только иностранным конструкторам, но и отечественным, выстоять в сложившихся непростых рыночных условиях, а нам приморцам и дальневосточникам не потерять окончательно региональную авиакомпанию.

  • Псевдоним09:38, 13.02.2013#

    Андрей, каким конструкторам?вы о чем вообще?они что техзадание на проектирование своих самолетов давали?помилуйте, они летают на купленных б. у. 20ти летних помойках.

  • Псевдоним09:43, 13.02.2013#

    Летаем знаем, что Ваш компания просто . авно

  • Ага09:58, 13.02.2013#

    Ну, не знаю. Шесть лет назад летал ими на Ту-204 в Москву и обратно, впечатления были самыми положительными. Времени, конечно, прошло изрядно, да и собственник сменился. . .

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