Во Владивостоке после саммита АТЭС спрос на коммерческую недвижимость ожидаемо затух

Судя по ситуации, складывавшейся на рынке нежилой недвижимости г. Владивостока, последний квартал минувшего года можно назвать «кварталом обманутых надежд».

Наступившее «постсаммитовское затишье» снизило активность арендаторов и покупателей, ищущих новые здания и помещения для расширения своей деятельности. Соответственно «примерно» вели себя ставки и цены, предлагаемые арендодателями и продавцами.

По данным аналитиков ООО «Индустрия-Р», глобальных изменений на этом рынке не произошло и ситуацию в целом можно назвать стабильной и предсказуемой.

Аренда теряла спрос

По объемам предлагаемых в аренду офисных помещений в 4-м квартале 2012 года во Владивостоке лидировал Центр города - 61%, на втором месте была Вторая Речка - 11%, на 3-м - Эгершельд - 8%, затем Чуркин - 6%, БАМ, Гайдамак, Дальзавод, 3-я Рабочая - по 2%. Доля остальных оставалась незначительной. Было отмечено значительное уменьшение объемов офисных площадей в районе б. Тихой и на Первой Речке.

Но особенно характерно увеличение доли предложения арендной недвижимости в наиболее «деловых» районах города. Доля Центра по сравнению с третьим кварталом прошлого года в четвертом увеличилась с 59% до 61%. Этот рост подкрепил выход на рынок довольно большого офисного пространства во «Фреш плазе» (вакантны несколько тыс. кв. метров) в связи с прекращением аренды структурами, занимавшимися строительством объектов саммита АТЭС. Но особенно большой выброс предложения пошел по Второй Речке и Эгершельду. Их доли в предложении соответственно за этот же период выросли с 6% до 11% и с 3% до 8%. Вероятно, деловая активность в этих районах пошла на спад, что отразилось в росте свободных помещений.

Естественно, снижение спроса со стороны арендаторов удерживало ставки аренды от роста. Если в 3-м кв. ставка аренды 1 кв. метра в среднем по основным офисным зданиям Владивостока составляла 979 рублей в месяц, то в 4-м - 975 рублей (-0,44%), а в целом по офисным помещениям, предлагаемым во Владивостоке, осталась на том же уровне - 858 рублей в месяц.

Самая высокая средняя ставка аренды офисных помещений в 4-ом квартале 2012 г. была в отеле «Хендэ» - 2 500 рублей за 1 кв. м в месяц, а самая наименьшая - 550 в офисном здании на ул. Карбышева, 4.

Психологическим барьером для арендаторов по-прежнему остается ставка в 1 тыс. рублей за «квадрат». По мнению директора ООО «Индустрия-Р» Сергея ДЫМЧЕНКО, вряд ли ситуацию в этом сегменте рынка серьезно сможет изменить ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса делового типа «Хаятт - Золотой Рог». Он не сможет предложить «квадрат» ниже 1 тыс. рублей в месяц, скорее - не менее 1500 рублей и более. А это гарантия, что революционных изменений ставок не будет.

Оперативнее и резче отреагировал на «постсаммитовское затишье» рынок аренды торговых помещений в основных торговых центрах Владивостока. Средняя ставка по ним снизилась с 1503 рублей в месяц за 1 кв. метр в 3-м квартале до 1401 рубля в 4-м, или на 6,8%. Сильнее этого было падение только средней ставки аренды на нежилые помещения - с 1041 рубля в месяц до 845, или на 18,79%.

Средняя по городу ставка аренды на производственные помещения Владивостока составляла в 4-м квартале 2012 года 355 рублей за 1 кв. метр в месяц, а на складские - 327 рублей, повысившись за месяц на 11 рублей, или 3,43%.

Продажи пытались расти

Ситуация с арендой торговых площадей, видимо, отражается и на новострое этого сегмента. Цена предложения среднего по городу «квадрата» торгового новостроя по основным объектам снизилась в 4-м квартале 2012 года по сравнению с третьим с 99 375 рублей до 92 020, или на 7,41%.

В остальном предложение на новострой шло с повышением цен. На офисные помещения - с 84 397 рублей до 87 670, или на 3,73%, на нежилые помещения - с 76 539 до 80 260, или на 4,86%, и на производственно-складские помещения - с 34 377 до 38 721, или на 11,22%.

Земля продолжала дешеветь

По причинам, о которых «ЗР» писал ранее, во Владивостоке продолжалось снижение цен предложения земельных участков под строительство. Так, средняя цена сотки под коммерческое строительство снизилась с 954 414 рублей в 3-м квартале до 691 в 4-м, или на 27,52%, средняя цена сотки под индивидуально-жилищное строительство - с 1 000 995 рублей до 671 795, или на 32,9%, но в пригородной зоне почти оставшись прежней - 336 904 рубля за «квадрат».

Под дачное строительство в пригородной зоне, с правом аренды на 49 лет, сотка была дешевле практически в два раза, чем под ИЖС - 167 294 рубля, а под садоводство - 214 789, или на 1,88% дешевле, чем в 3-м квартале. Но это значительно дороже, чем в соседнем с городом Надеждинском районе, где средняя сотка «под садоводство» предлагалась за 64 053 рубля.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.