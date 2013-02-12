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Александр ИСАЕВ: Многие обезьяны не стали эволюционировать дальше, а сразу подались в "рекламщики"
Без правильной рекламы продать товар невозможно. Как закрепить в сознании клиента желание пользоваться товаром или услугами определенной фирмы? Какой должна быть эффективная реклама? Каковы "подводные камни" изобразительной рекламы?
Некоторые рекомендации дает специалист в области бизнес-психологии, доктор экономических наук, профессор ВГУЭС Александр ИСАЕВ.
- Александр Аркадьевич, как вы в целом оцениваете качество изобразительной рекламы во Владивостоке?
- Если коротко, как весьма невысокое. Знаете, есть такой рисунок, иллюстрирующий возникновение человека как вида. Сначала из воды вышли тритоны, затем они превратились в обезьян, а потом обезьяны - в человека. У меня такое впечатление, что многие обезьяны не стали эволюционировать дальше, а сразу подались в «рекламщики».
Ну а если серьезно, то профессиональная рекламная деятельность невозможна без глубокого изучения психологии человека. Без знания законов, определяющих его ментальную деятельность как на рациональном, так и иррациональном уровне. Так вот, желание овладевать такими знаниями у многих наших «специалистов в области рекламы» почти на нуле.
- И что это за законы?
- В прошлый раз мы говорили об основах эмоциональной теории продаж (см. «ЗР» №3, 22 января 2012 года). Согласно этой теории, во-первых, потребитель всегда стремится приобрести те товары, которые вызывают у него более сильные положительные эмоции по сравнению с другими товарами. Грубо говоря, чем сильнее положительные эмоции, «приклеенные» к товару данного производителя, тем сильнее желание потребителя приобрести этот товар. А во-вторых, положительные эмоции, возникающие у покупателя при рассматривании «рекламных картинок», обладают способностью «приклеиваться» к рекламируемому товару. Таким образом, первый принцип успешной рекламной деятельности - создание рекламного продукта, который вызывает положительные эмоции у целевой группы потребителей.
Но это еще не все. Получая положительные эмоции от данного рекламного материала, покупатель всегда должен помнить, с каким конкретным товаропроизводителем связан этот материал. Иначе «приклеивать» положительные эмоции просто будет не к чему.
Так вот, самая большая проблема современной рекламной деятельности состоит в том, что покупатели запоминают «рекламные картинки», но при этом не могут вспомнить ту фирму, которая себя рекламирует, с которой эти «картинки» связаны.
- Приведите примеры неудачной, на ваш взгляд, изобразительной рекламы?
- Несколько лет назад перед Новым годом увидел рекламный щит какого-то магазина. На нем была изображена симпатичная девица в распахнутой шубе на голое тело. И слоган: «Мы открылись!» Все запомнил, и девицу, и шубу, и слоган. А вот бренд магазина, хоть убейте, не помню. В теории рекламы образы, оттягивающие внимание покупателя от фирменного знака продавца, называют «образами-вампирами».
Другой пример. Реклама стоматологической клиники. На рекламном щите изображен мой хороший знакомый, известный киноактер Игорь ВЕРНИК, он снимался в моем фильме «Сделай мне больно» (Александр Исаев был режиссером этого фильма, снятого в 1993 году. - Прим. «ЗР»). Игорь сияет белоснежными зубами, прикладывая к виску большое зеленое яблоко. Та же история. Игоря запомнил, яблоко запомнил, название клиники - увы! - нет.
- От чего это происходит с автором рекламы? Почему ему не удается «приклеить» эмоции к бренду, чего из теории продаж он не знает?
- Существует незыблемое правило. Прежде всего, в сознании покупателя создается «платформа» - информация о данном производителе. О том, кто продает товар. Чей товар будем покупать. И только после этого можно возводить на ней художественно-эмоциональные конструкции. Нет «платформы» - нет положительных эмоций, «приклеенных» к товару. Поскольку в этом случае они «приклеиваются» к воздуху. И реклама своей цели не достигает.
Обратите внимание, как в свое время внедряла в сознание покупателей города свое наименование компания «А11». Сначала появились щиты с информацией только о наименовании компании - «А11». Больше ни одного слова. Люди запомнили этот бренд. То есть в их сознании была создана соответствующая «платформа». И только потом к ней стали «приклеивать» положительные эмоции, которые вызывала последующая рекламная информация.
- Мне представляется, что у рекламщиков больше ценится удачный слоган, нежели прямая задача продать товар. Я ошибаюсь?
- Я отвечу так. Все «рекламщики» разные. Есть профессиональные, есть - нет. Так вот профессиональные специалисты понимают, что целью их деятельности является привлечение максимально возможного числа клиентов. А слоганы, наименования, логотипы и другие элементы рекламы - это только инструменты достижения цели. Не будет эффективного инструмента - не будет достижения цели.
- А удачные примеры изобразительной рекламы вам встречались?
- На мой взгляд, сегодня в области изобразительной рекламы примерами для подражания являются компании МТС и Би-Лайн. При появлении в рекламе «фэйса» Николая ВАЛУЕВА или желто-черного сочетания, двух мнений по поводу персоны продавца быть не может. Во Владивостоке обратил внимание на рекламный щит компании по продаже очков. На «картинке» запечатлены две девушки в очках (уже ясно, что продается). Картинка выполнена в черно-белой цветовой гамме. Мне она напомнила фильмы Ингмара БЕРГМАНА. Короче, понравилась.
- Таким образом, ваши рекомендации. Как совместить положительные эмоции с запоминанием конкретного бренда?
- Все просто. С одной стороны, рекламные образы должны ассоциироваться с реализуемым товаром (в идеале - с наименованием фирмы), нести информацию о товаре, а с другой - вызывать у покупателя положительные эмоции. Без этого реклама высокоэффективной не может быть в принципе.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Покупатель13:05, 13.02.2013#
Абыдно? Хахаха. А как вам "сток" товаров? О сточных водах не напоминает? А "диска унтер Цветов"? (Плакат перегнулся и стало три слова, а "цветов" просится произнести с ударением на первом слоге) а весёлая парочка "Каркасов и Тентов" (остальное не видно, воспринимается как реклама гастролей куплетистов, вместо ремонта), а магазин нижнего женского белья "Офелия"? Уже забыли, что она утопилась?Слоган через трассу, возле кладбища: "Тротуарная плитка". Возле этого места беглый взгляд даёт другое: Траурная плитка. Но золотая медаль невежества должна принадлежать магазинам "Стикс" или модная одежда "Фарнарина". Про Стикс уже не говорю, но модная "булочница" - это смешно. Но, возможно, из 100 россиян сегодня засмеётся двое-трое. И такой "Геморрой" над всем владиком. При виде рекламы я чаще всего запоминаю: это не покупать, туда не ходить. Профессор прав, но не совсем, есть ещё и заказчики, которые застряли умом где-то возле рекламщиков.
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