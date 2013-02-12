Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Облачные технологии стали доступными во Владивостоке
12 Февраля 2013, 08:17 | Владивосток
Сотрудники ГК «Акцент» прошли обучение в научно-исследовательском центре IBM. Главной темой стало изучение новейшего продукта для бизнеса от IBM - PureFlex System.
IBM PureFlex System - это интегрированное решение, позволяющее перейти на новый этап развития IT-инфраструктуры - частное облако. Облачные решения позволяет бизнесу добиться ранее не достижимой гибкости и интеллектуального распределения вычислительных мощности в зависимости от быстро меняющихся потребностей бизнес-пользователей.
ГК «Акцент» - одна из немногих ИТ-компаний Приморского края, кто продолжает развивать компетенции по построению частных облаков для корпораций.
Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог"
Автор:
Теги: ibm ит-компании Акцент
Новости тематики
- Юбилейную премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вручили во Владивостоке
- Издательская компания "Золотой Рог" стала лауреатом трех номинаций конкурса "Торговая марка года"
- Во Владивостоке подводят итоги конкурса "Торговая марка года-2015"
- "Ганга": простые рецепты счастья
- Индустрии красоты во Владивостоке задумалась о выстраивании бизнес-процессов
- Бюджет Владивостока позволяет появляться новой хорошей по качеству скульптуре лишь раз в год
- Во Владивостоке специалисты индустрии красоты обсудят проблемы и перспективы
- Как "нужно" вести учет в России
- "Синергия" взялась за реализацию первого на Дальнем Востоке проекта в стиле "лофт"
- Максим Ефимов: Во Владивостоке людей, стремящихся к здоровому образу жизни, много
Новости раздела
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
Loading...