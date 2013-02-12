Облачные технологии стали доступными во Владивостоке

Сотрудники ГК «Акцент» прошли обучение в научно-исследовательском центре IBM. Главной темой стало изучение новейшего продукта для бизнеса от IBM - PureFlex System.

IBM PureFlex System - это интегрированное решение, позволяющее перейти на новый этап развития IT-инфраструктуры - частное облако. Облачные решения позволяет бизнесу добиться ранее не достижимой гибкости и интеллектуального распределения вычислительных мощности в зависимости от быстро меняющихся потребностей бизнес-пользователей.

ГК «Акцент» - одна из немногих ИТ-компаний Приморского края, кто продолжает развивать компетенции по построению частных облаков для корпораций.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог"