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Пассажиропоток аэропорта Владивосток по итогам года вырос на 11%

12 Января 2013, 19:44 | Владивосток

Международный аэропорт Владивосток (ОАО «МАВ») подвел итоги производственной   деятельности за 2012 год.

Общий пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2011 годом увеличился на 11% и впервые составил 1 млн 624 тыс. человек. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 1 млн 196 тыс. человек, что превышает данные предыдущего периода на 6%. На международных линиях  обслужено  428 тыс. пассажиров, что на 31% больше, чем в 2011 году.

В 2012 году в международном аэропорту Владивостока было произведено около 13,5 тыс. взлетно-посадочных операций. Этот показатель по сравнению с 2011 годом увеличился на 11%.

По итогам прошедшего года услугами информационно-справочной службы воспользовались 242 тыс. 739  пассажиров.

Наибольший прирост пассажиропотока обеспечили  авиакомпании S7 Airlines, «Трансаэро», Korean Air, Nordstar, «Уральские Авиалинии».

Наиболее востребованными направлениями в 2012 году традиционно стали – Москва, Сеул, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский.

В  2013 году планируется дальнейшая работа по развитию маршрутов, привлечению авиаперевозчиков и развитию технологий обслуживания, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2012  году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 624 тыс. В 2012 аэропорт Владивостока выполнил программу по приему-выпуску воздушных судов глав государств и правительственных делегаций  саммита  АТЭС. Маршрутная  сеть  аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).

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Теги: авиаперевозки  саммит АТЭС  транспорт  владивосток  аэропорт Владивосток 



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