ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Авиакомпания "Владивосток Авиа" в 2011 задержала 6% рейсов, всего было задержано 44 рейса из 2,095 тыс. выполненных. Согласно данным Росавиации 15 рейсов задержаны более чем на 2 часа, 9 рейсов на 3 часа и более, 8 - на 4 часа и более, 5 - на 5 часов и более, 7 - на более 6 часов.

Отметим что "Аэрофлот" в 2011 году задержал 2% рейсов, всего было задержано 2,496 тыс. из 122,559 тыс. выполненных рейсов. Авиакомпания "Сибирь" (S7) - 3% (1,318 тыс. из 50,934 тыс. рейсов), "Трансаэро" - 4% (1,888 тыс. из 48,762 тыс. рейсов).

А вот авиакомпания "Московия" в 2011 задержала 17% рейсов, всего было задержано 348 рейсов из 2,095 тыс. выполненных. Именно этой авиакомпании принадлежит пальма первенства в статистике задержек.

Самыми пунктуальным оказались "Бурятские авиалинии", "Полярные авиалинии", "Томскавиа" и обанкротившееся авиакомпания "Регион-Авиа" – всего по 1% задержек к общему количеству выполненных рейсов.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.