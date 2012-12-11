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Проект VLADARENDA.RU начался с Владивостока
Презентация нового портала коммерческой недвижимости VLADARENDA.RU состоялась во Владивостоке. Руководитель проекта портала Александр ТЕРЕХИН отметил, что командой проекта рынку недвижимости Приморья, по сути, предложен новый уникальный продукт, в котором нашли свое место интересные новации и идеи.
Порталом будет предоставлена полная и открытая информация обо всех бизнес-центрах, торговых комплексахl, промышленных и складских объектах, бизнес-парках, о местных брокерах и девелоперах. Размещение подробной информации и контактов позволит собственнику объекта коммерческой недвижимости быстро выйти на широкую аудиторию потенциальных арендаторов.
Различные «фишки» портала будут наполняться информацией и актуализироваться постепенно. Поэтому есть смысл наблюдать, как все это заработает. Заявленная партнерская программа «Ты мой друг» представляет значительные скидки практически на весь 2013 год.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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