Владивостокская таможня приглашает предпринимателей получить электронные цифровые подписи

Во Владивостокской таможне завершена настройка транспортной технологической подсистемы и программного обеспечения для электронного обмена между таможней и складами временного хранения.

Технология апробирована организациями-разработчиками программного обеспечения для участников внешнеэкономической деятельности, программные комплексы успешно прошли испытания.

Уже сегодня большая часть складов временного хранения, находящаяся за пределами морского порта Владивосток, имеет возможность подписывать отчеты электронной цифровой подписью и направлять их по электронным каналам связи.

Чтобы реализовать удобную технологию, заинтересованным лицам нужно получить электронные цифровые подписи и подключиться к системе представления отчетности в электронном виде. С таким предложением к владельцам складов временного хранения на заседании совета таможни и участников внешнеэкономической деятельности обратились представители таможни.

Современная таможня оставила в прошлом бумажный стиль общения с участниками внешнеэкономической деятельности. Как сообщает и.о.первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю Андрей Селеменев, Владивостокская таможня, например, использует в своей работе три электронных системы, позволяющих автоматизировать процессы таможенного контроля.

К ним относятся комплекс программных средств Морской пункт пропуска, который обрабатывает информацию, в том числе предварительную, поступающую от заинтересованных лиц при прибытии товаров в пункт пропуска.

Второй комплекс - АИСТ М - обрабатывает декларации на товары, подаваемые декларантами. Сегодня более 98% деклараций поступает электронном виде, избавляя декларантов от необходимости посещать таможенный орган для подачи документов и получения выпущенной декларации, сокращая время на таможенные операции.

Третья система взаимодействия заинтересованных лиц с таможенным органом создана для контроля учета товаров на складах временного хранения и других местах временного хранения. Система отчетности налажена давно и до недавнего времени у заинтересованных лиц была единственная возможность предоставления отчета,- с помощью курьера на бумажном носителе, что нерационально использовало самый дорогой ресурс – рабочее время.

Учитывая, что в регионе деятельности таможни ежедневно размещаются на временное хранение до тысячи товарных партий, а в соответствующие подразделения таможенных постов поступают до двух тысяч отчетов, можно оценить издержки лиц, осуществляющих временное хранение, связанные с организацией доставки отчетов в таможенный орган.

Спецификация интерфейса для взаимодействия, которая позволяет владельцам СВХ и лицам, осуществляющим временное хранение в иных местах, в электронном виде передавать отчеты таможне без предоставления документов на бумажных носителях, введена Федеральной таможенной службой в действие с 1 сентября 2012. В сжатые сроки таможня провела подготовительные работы и проинформировала потенциальных участников взаимодействия, которые будут использовать систему электронной отчетности.

Как только представители бизнес-сообщества перейдут к активным действиям по переходу на электронную отчетность по СВХ, к которому призывает таможня, сократится время совершения таможенных операций, снизятся издержки, связанные с распечаткой тысяч листов отчетов и организацией курьерской доставки, сократятся объемы томов, подлежащих архивному хранению, сообщила ZRPRESS Виктория Шамаева, пресс-секретарь Владивостокской таможни.