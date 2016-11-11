Больше тысячи успешных предпринимателей собрались на площадке кампуса ДВФУ.

Второй ежегодный бизнес-форум молодых предпринимателей «Рост» стартовал во Владивостоке сегодня, 11 ноября. На площадке кампуса ДВФУ собрались сотни активных предпринимателей со всей России. Деловую программу открыл легендарный бизнес-тренер Брайан Трейси, который вышел на видеосвязь с участниками «Роста» из США.

Впереди у участников 2 дня насыщенной программы – выступления хедлайнеров форума: основателей и топ-менеджеров крупнейших компаний, среди которых «Яндекс», «Мосигра», BoomStarter, TopFranchise, Workle и других интересных предпринимателей, готовых делиться своим опытом с участниками бизнес-площадки.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.