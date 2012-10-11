Во Владивостоке стартовал интернет-конкурс «Торговая марка года-2012»

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября, ZRPRESS. Приморская торгово-промышленная палата объявляет начало 11-го регионального конкурса «Торговая марка года» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг.

Цель проекта - выявить и продемонстрировать примеры эффективного построения бизнеса, достижения в создании и продвижении брэндов на конкурентном рынке. А соревноваться приморским брендам предстоит в самых разнообразных категориях - от продовольственных товаров до оборонного комплекса.

Напомним, что «Торговая марка года» – единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях, размещение знака на товаре и упаковке.

Принять участие в конкурсе можно, зарегистрировавшись на сайте www.primbrand.ru.