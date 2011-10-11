Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финны и японцы хотят встроить Приморье в логистику
Во Владивостоке в стенах ВГУЭС состоялся представительный международный бизнес-форум с участием финских и японских предпринимателей.
В состав делегации Финляндии вошли главы крупнейших компаний деревообрабатывающей, логистической, инженерной, строительной, инвестиционной отраслей. Японский бизнес представляли логистические и торговые компании, частные образовательные учреждения.
- Россия для нас - один из трех наших самых важных торговых партнеров, - подчеркнул посол Финляндии в России Матти АНТТОНЕН. – Но в основном наши люди работают до Урала. Хотя Дальний Восток нам тоже интересен. Мы знаем, что Япония тоже важный партнер для Дальнего Востока. Мы решили объединить усилия с японскими компаниями, которые хорошо знают логистику и особенности Дальнего Востока России.
Владивосток по праву должен стать хабом, через который будут идти транспортные потоки из Европы в Азию и из Азии в Европу, считают финны. Однако мешает отсутствие необходимой инфраструктуры.
- Не хватает помещений. Нет инвесторов, вкладывающих средства в логистические помещения, - пояснил представитель директор логистической компании «EP-Logistics Oy» Матти Утрайнен.
В рамках форума члены делегаций посетили ТЭЦ-2, завод SOLLERS, транспортную группу FESCO. Кроме того, встретились с представителями администрации Приморского края и мэрии Владивостока.
Новости тематики
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Новости раздела
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года