Финны и японцы хотят встроить Приморье в логистику

Во Владивостоке в стенах ВГУЭС состоялся представительный международный бизнес-форум с участием финских и японских предпринимателей.

В состав делегации Финляндии вошли главы крупнейших компаний деревообрабатывающей, логистической, инженерной, строительной, инвестиционной отраслей. Японский бизнес представляли логистические и торговые компании, частные образовательные учреждения.

- Россия для нас - один из трех наших самых важных торговых партнеров, - подчеркнул посол Финляндии в России Матти АНТТОНЕН. – Но в основном наши люди работают до Урала. Хотя Дальний Восток нам тоже интересен. Мы знаем, что Япония тоже важный партнер для Дальнего Востока. Мы решили объединить усилия с японскими компаниями, которые хорошо знают логистику и особенности Дальнего Востока России.

Владивосток по праву должен стать хабом, через который будут идти транспортные потоки из Европы в Азию и из Азии в Европу, считают финны. Однако мешает отсутствие необходимой инфраструктуры.

- Не хватает помещений. Нет инвесторов, вкладывающих средства в логистические помещения, - пояснил представитель директор логистической компании «EP-Logistics Oy» Матти Утрайнен.

В рамках форума члены делегаций посетили ТЭЦ-2, завод SOLLERS, транспортную группу FESCO. Кроме того, встретились с представителями администрации Приморского края и мэрии Владивостока.