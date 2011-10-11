Грузчики во Владивостоке в дефиците

Компании Владивостока испытывают проблемы с низкоквалифицированным персоналом. Так, сложная ситуация наблюдается на рынке труда с грузчиками - запросы кандидатов растут, зарплаты повышаются, а текучесть при этом остается очень высокой.

Как говорят работодатели Владивостока, зарплата грузчиков во Владивостоке сравнялась с оплатой труда низшего персонала в Европе. В среднем по рынку на низшей позиции она составляет около 20 тыс. рублей плюс дотация на питание.

«В неделю у нас стабильно есть одно увольнение грузчика и два-три приема, - говорит директор по персоналу компании «Желдорэкспедиция-В» Наталья НАЙМУШИНА. – Стараемся делать задел, то есть брать больше, чем нужно, часть переводим на аутсорсинг, обеспечиваем им продвижение с повышением оплаты труда – у нас есть должность старшего грузчика, штабелевщика. Но полностью избежать текучести не удается».

Все чаще компании Владивостока привлекают к работе иностранцев, давая им возможность получить разрешение на работу. Как отмечают работодатели, грузчики из Средней Азии, например, работают значительно лучше своих русских коллег, держатся за рабочие места, у них меньше нарушений по трудовой дисциплине.

Еще большая проблема на рынке труда – с узкоквалифицированными рабочими специальностями. По словам работодателей, найти на рынке труда водителя на автопогрузчик практически невозможно.