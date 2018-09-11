Дарькин развеселил рыбаков

Предложив вернуться в старые добрые времена

Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН на сессии «Рыбная отрасль – новые вызовы» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с юмором предложил вернуть процедуру распределения рыбных и крабовых квот под контроль дальневосточных губернаторов.

«Вот когда я был губернатором, все хорошо получалось. И квоты выделялись, и налоги большие платились. Может вернуть эту схему?», - шокировал участников дискуссии член совета директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. основу добывающего флота компании составляют 10 крупнотоннажных траулеров и транспортный рефрижератор. В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,77% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото fishnews.ru