Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
Правда, когда предложение последовало от китайских инвесторов, наши кураторы региона только развели руками
Одной из самых популярных площадок первого дня работы Четвертого Восточного экономического форума стало обсуждение превращения острова Русский во Владивостоке в финансово-офшорный центр Дальнего Востока. Главным спикеров площадки стал министр экономического развития России Максим Орешкин.
Однако вовсе не он, да и другие представители российских госструктур, включая многочисленные ведомства по развитию региона, стали самыми яркими выступающими. Таковой оказалась китайская финансист Чоу Лотетта, которая и задала основной тон всему мероприятию. Так, она предложила использовать в создании финансового центра на Русском прежде всего китайский опыт, так как у последних есть богатая практика.
Именно китайцы за последние годы создали ряд таких центров на территории своей страны, как говорится, буквально на пустом месте. Безлюдный и заброшенный (кроме зоны, где расположен кампус ДВФУ и океанариум) остров Русский как нельзя лучше подходит под это определение. Как сообщила китаянка, финцентр на востоке России при серьезном подходе мог бы стать российским аналогом Гонконга. Более того, на Русском мог бы быть размещен филиал Российской валютно-фондовой биржи. Кстати, в конце 90-х-начале 2000-х таковые существовали во Владивостоке, но потом были поглощены столичными площадками и ликвидированы.
Российские ответственные лица лишь пожали плечами, сообщив, что "предстоит долгая, кропотливая работа". Увы, такая работа, как правило, заканчивается тем, что инвесторы со временем просто теряют интерес к проекту, который просто угасает. Такое сплошь и рядом происходить в регионе, в котором уже закрылись специализированные экономические зоны, в том числе и на Русском, который уже несколько лет назад должен был стать то туристко-рекреационной зоной, то научным кластером, то еще чем. «Долгая кропотливая работа» убила все эти проекты еще на стадии идеи.
Новости тематики
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- За прогулку с главой Минприроды России бизнесмен выложил 1 млн рублей
- Во Владивостоке построят новый жилой комплекс
- Стал известен первый резидент технопарка на острове Русском
- Во Владивостоке до конца года откроется Центр поддержки корейских инвесторов
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- ВЭФ-2016: послевкусье с азиатским ароматом
- Иностранцы смогут въезжать во Владивосток по электронной визе
- Путин пообещал газифицировать Дальний Восток
Новости раздела
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет
И тут Остапа понесло. . . . . . . . . . . . . . . . . .