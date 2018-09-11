Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг

Правда, когда предложение последовало от китайских инвесторов, наши кураторы региона только развели руками

Одной из самых популярных площадок первого дня работы Четвертого Восточного экономического форума стало обсуждение превращения острова Русский во Владивостоке в финансово-офшорный центр Дальнего Востока. Главным спикеров площадки стал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Однако вовсе не он, да и другие представители российских госструктур, включая многочисленные ведомства по развитию региона, стали самыми яркими выступающими. Таковой оказалась китайская финансист Чоу Лотетта, которая и задала основной тон всему мероприятию. Так, она предложила использовать в создании финансового центра на Русском прежде всего китайский опыт, так как у последних есть богатая практика.

Именно китайцы за последние годы создали ряд таких центров на территории своей страны, как говорится, буквально на пустом месте. Безлюдный и заброшенный (кроме зоны, где расположен кампус ДВФУ и океанариум) остров Русский как нельзя лучше подходит под это определение. Как сообщила китаянка, финцентр на востоке России при серьезном подходе мог бы стать российским аналогом Гонконга. Более того, на Русском мог бы быть размещен филиал Российской валютно-фондовой биржи. Кстати, в конце 90-х-начале 2000-х таковые существовали во Владивостоке, но потом были поглощены столичными площадками и ликвидированы.

Российские ответственные лица лишь пожали плечами, сообщив, что "предстоит долгая, кропотливая работа". Увы, такая работа, как правило, заканчивается тем, что инвесторы со временем просто теряют интерес к проекту, который просто угасает. Такое сплошь и рядом происходить в регионе, в котором уже закрылись специализированные экономические зоны, в том числе и на Русском, который уже несколько лет назад должен был стать то туристко-рекреационной зоной, то научным кластером, то еще чем. «Долгая кропотливая работа» убила все эти проекты еще на стадии идеи.