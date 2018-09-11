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Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
Министр Орешкин обмолвился о банковском следе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Резидентами Специальных административных (САР), созданных на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области, на данный момент готовы стать либо компании, которых вынуждают внешние факторы, либо те, для кого это не обусловлено большими издержками, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим ОРЕШКИН на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Уже создан новый режим. Но людям еще непонятно, как он работает. Такой практики перерегистраций компаний нет, поэтому, конечно же, в первую очередь туда идут либо те, кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, либо те компании, которым это просто сделать», - сказал г-н Орешкин.
Он пояснил, что власти уже ведут переговоры с одной из компаний по перерегистрации в САР «Владивосток».
«Например, с одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», - сказал министр.
Орешкин не раскрыл название будущего резидента, однако сказал, что речь идет о холдинговой компании одного из банков.
«Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», - заявил г-н Орешкин.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут стать иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона попасть не смогут. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей за период в шесть месяцев с даты регистрации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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