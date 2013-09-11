Евгений Могилевкин: Противоречия между карьерным ростом и личностным саморазвитием человека можно снять

Интересует ли вас собственная карьера? Многие ответят на этот вопрос утвердительно. Карьерная тематика имеет в жизни человека, ориентированного на собственное развитие, особое значение, поскольку становление и развитие карьеры занимает достаточно длительный период (от обучения в старших классах школы до достижения уровня мастера своего дела).

В то же время в рамках карьерного развития у человека есть возможность реализовать свой личностный потенциал. При этом личностная самореализация возможна, по нашему мнению, в условиях гармоничного сочетания профессиональной карьеры, общественной деятельности, творческого самовыражения, семейного благополучия и т. д.

Собственный опыт проведения тренинговых и консалтинговых программ по наработке навыков карьерного менеджмента и самоменеджмента, а также изучение опыта коллег показали, что усилия многих консультантов и тренеров сосредоточены на развитии конкретных карьерных компетенций (навыки самопрезентации, успешные переговоры, техники личного брендирования) без серьезного осмысления системы ценностей, смыслов, личной миссии. Часто такие тренинги, являясь сугубо технологическими, способствуют формированию, в том числе, и карьеристских установок, когда человек готов добиваться карьерных целей любой ценой, идя «по головам коллег» и поступаясь моральными принципами, в ущерб другим ценностям – дружеским отношениям, семье, саморазвитию и т.д. Еще одним существенным негативным эффектом карьеризма – карьерной идеологии, получившей распространение особенно в последнее время, является получение главным образом материальных благ и социальных статусов без истинного внутреннего удовлетворения и обретения личностного смысла профессиональной деятельности и карьеры.

Мы предлагаем решение такой проблемы с помощью авторского тренинга карьерного самоменеджмента. Его «изюминкой» является то, что он позволяет снять противоречия между карьерным ростом и личностным саморазвитием человека через выстраивание гармоничной системы ценностей, определение личностных ресурсов и развитие необходимых карьерных компетенций. Тренинг, с одной стороны, предназначен для всех желающих повысить свою компетентность в карьерном менеджменте и носит открытый формат.

С другой стороны, такой тренинг является составной частью программы обучения специалистов и руководителей разного уровня в компаниях, заинтересованных в формировании кадрового резерва и развитии у своих сотрудников навыков эффективного управления карьерой. В последнее время руководители крупных дальневосточных предприятий и компаний (ЕВРАЗ НМТП, Восточный порт, РУ «Новошахтинское») организовали такое обучение для своих сотрудников с применением современных интерактивных форм, что доказывает актуальность такого формата обучения взрослых, как тренинг карьерного самоменеджмента.

Евгений МОГИЛЕВКИН, профессор кафедры психологии ВГУЭС, член Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.