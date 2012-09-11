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Управление товарными запасами Дальнего Востока обсудят на конференции
Научно-практическая конференция «Управление товарными запасами, закупками, ассортиментом: новые тенденции и практические инструменты» пройдет 28 сентября в рамках Дальневосточного логистического форума 2012.
Конференция объединяет: собственников компаний, руководителей высшего и среднего звена торговых, производственных фирм, руководителей и специалистов отделов логистики, управления запасами, снабжения и закупа.
В научно-практической конференции «Управление товарными запасами, закупками, ассортиментом: новые тенденции и практические инструменты» примет участие известные специалисты в области управления товарными запасами из Москвы: Виктор ШИКОВ (генеральный директор ООО «Тримас Групп») и Андрей ГОЛУБЧИК (руководитель внешнеторговой и транспортной практики юридической фирмы Marsh & Wilts). Кроме этого, в ходе конференции запланированы доклады экспертов, общение профессионалов, дискуссии и мастер-класс.
Конференция проводится Дальневосточной сетью кадровых агентств и Учебным центром «Успех» при содействии администрации Приморского края. Место проведения конференции: г. Владивосток, ул. Светланская 22 (малый зал администрации Приморского края). Контакты для приёма заявок: (423) 234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22.
«Золотой Рог».
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